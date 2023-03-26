Мастер-класс по выбору вина в магазине прошел в рамках VINSPIRATION 2023

В рамках проходящего в Москве эногастрономического салона VINSPIRATION 2023 состоялся мастер-класс, в рамках которого ведущий поделился соображениями о выборе вина в магазинах.

Ведущим мастер-класса, который продлился около двух часов, выступил Александр Ставцев, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, почетный член Союза сомелье и экспертов России.

Мастер-класс Александра Ставцева был назван «Вино на полке магазина: где и как выбирать». Мероприятие прошло в интересном формате: помимо рассказа о российском алкогольном рынке, гостям мастер-класса была предоставлена возможность самостоятельно сделать выводы, к которым их подводил эксперт. Для этого гостям было предложено вслепую попробовать 8 вин – по четыре вида красного и белого вина. При этом им было предложено наспециальном опросном листе отметить свои впечатления от вина, оценить его по десятибальной шкале, а такжепопробовать определить ценовую категорию напитка и магазин, в котором оно было приобретено. Гости могли попробовать вина как в чистом виде, так и оценить их сочетаемость с различными видами закусок, которые также были предложены, и проанализировать то, насколько изменяется раскрытие букета предложенного вина.

После того, как завершалась дегустация каждой пары вин, ведущий рассказывал участникам мастер-класса о том, где было приобретено данное вино, а также сообщал о его стоимости. К удивлению многих посетителей мастер-класса, часть представленных вин оказалась совсем не дорогой – одно из самых дешевых из них стоило всего лишь 249 рублей и было приобретено в торговой сетинизких цен «Чижик», которая даже оказалась не знакома большинству гостей мероприятия. Также на дегустации были представлены вина, приобретенные в торговых сетях «Светофор», «Перекресток», «Азбука вкуса» и других.

Результаты закрытой дегустации показали, что часть бюджетных вин была признана участниками мастер-класса вполне подходящими в качестве столовых вин. При этом раскрытие в зависимости от сопутствующей закуски имели лишь некоторые из них, большая часть представленных вин действительно были очень простыми и не имели такого раскрытия вкуса.

Вывод, который озвучил и сам ведущий мастер-класса, и сделанный после такого необычного способа убедить в этом участниками мастер-класса – в современных условиях выбор вина на полке может опираться на регион произрастания винограда, на сорт винограда, на то, знаком ли вам данный производитель, а вот оценивать вино по тому, в каком ценовом сегменте работает торговая сеть – ошибочно. Как показала слепая дегустация, вполне неплохие напитки можно найти даже в самых бюджетных торговых сетях.

Опыт посещения такого мастер-класса, и та информация, которой поделился ведущий, несомненно может быть интересна многим поклонникам вина. Вопреки распространенному убеждению, что вино стоит приобретать только в дорогих или вовсе специализированных магазинах, купить бутылку вина можно и в обычном торговом центре. Контроль за качеством поставок позволяет быть уверенным в том, что продукция, которую предлагают крупные ритейлеры любого ценового сегмента, соответствует допустимым стандартам качества. А вкусовые предпочтения – субъективная категория оценки, и по стоимости или месту покупки вина определить, понравится ли в конечном итоге напиток, практически невозможно.







