Украинцы обстреливают Брянскую и Курскую области и угрожают жителям Мариуполя

Вооружённые силы Украины обстреляли окрестности двух сёл Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь; вероятно, они целились по вышкам связи.

Из миномётов обстреляно село Курковичи Стародубского муниципального района Брянской области, повреждены жилые дома, нарушено энергоснабжение.

В Донецке в результате украинского обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным во время его приезда в город, сказала, что её семье и соседям начали угрожать посредством звонков и смс-сообщений. «Пишут всякую гадость. И все остальное — что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми».



