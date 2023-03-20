 

Украинцы обстреливают Брянскую и Курскую области и угрожают жителям Мариуполя

 

Вооружённые силы Украины обстреляли окрестности двух сёл Суджанского района Курской области — Гуево и Горналь; вероятно, они целились по вышкам связи.

Из миномётов обстреляно село Курковичи Стародубского муниципального района Брянской области, повреждены жилые дома, нарушено энергоснабжение. 

В Донецке в результате украинского обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель. 

 

Жительница Мариуполя Ирина Волосатова, которая встретилась с президентом России Владимиром Путиным во время его приезда в город, сказала, что её семье и соседям начали угрожать посредством звонков и смс-сообщений. «Пишут всякую гадость. И все остальное — что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми».



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