 

МВД: мигранты дерутся не от национальной неприязни, а за передел рынка труда

Массовые драки мигрантов в России происходят на фоне разделения рынка труда и не связаны с национальными разногласиями, заявила начальница Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Что касается массовых драк, сейчас их стало меньше, но тем ни менее, все массовые драки, которые были, происходили не на фоне национальных разногласий, а на фоне [передела] рынка труда. Рынок труда сократился, количество [мигрантов] не успело перестроиться и уйти, и идет передел, борьба за рабочие места", - сказала Казакова на Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие".

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой отмечал, что мигранты в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти.


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