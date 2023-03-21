Госдолг регионов РФ составил 2,5 триллиона рублей

По данным Счётной палаты РФ, государственный долг регионов РФ на начало 2022 года составляет 2,5 триллиона рублей. В сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 5,2 процента, причём основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа попавших под проверку регионов наибольший рост долга отмечен в Петербурге — в 6,2 раза, в Подмосковье — в 2,7 раза, в Свердловской области — на 37,8%.

В Новгородской области, Татарстане и Якутии увеличение долга составило от 1,5 до 11,1 процента. В Иркутской области госдолг уменьшился на 24%.

Регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долгов и оплату текущих расходов, а на инвестиционные цели суммы шли крайне незначительные.

Ранее Счётная палата увидела риски для бюджета в долгах российских компаний: доля задолженности корпоративного сектора в общем объеме совокупного долга страны в июле составляла почти 90%. Таким образом, "если в России в среднесрочной перспективе ухудшится экономическая ситуация, государству придётся потратить средства из бюджета на поддержку некоторых системообразующих компаний и системно значимых банков".