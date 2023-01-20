Помощник секретаря Совбеза РФ лишился должности после статьи о воинствующих фанатиках в Киеве

Президент России Владимир Путин уволил Алексея Павлова с должности помощника секретаря Совбеза РФ.

26 октября 2022 года в 43-м номере газеты «Аргументы и факты» была опубликована статья Павлова, где он написал, что власть имущие в Киеве превратились в «воинствующих фанатиков», чьи взгляды прямо противоположны взглядам «нормальных людей».

Среди примеров ненормальных взглядов Павлов привёл и любавичский хасидизм, который исповедуют украинские деятели Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Главный раввин России Берл Лазар назвал статью Павлова оскорбительной и опасной, обидевшись за любавичских хасидов. Тогда секретарь Совета безопасности Николай Патрушев принёс хасидам извинения и заявил, что взгляды Павлова не отражают точку зрения РФ и Совбеза.



