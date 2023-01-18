Кто в очередной раз отменил завтрашнюю главную крещенскую купель в Казани: МЧС или татарские националисты?





Именно здесь, у Храма-памятника Спаса Нерукотворного, стоящего на реке Казанка прямо напротив Казанского Кремля, была устроена первая крещенская купель на открытом водоёме в 2000 году, последующие двадцать лет традиция эта не прерывалась. И хотя постепенно в Казани на праздник Крещения-Богоявления стали появляться и другие открытые купели-Иордани, эта считалась главной, её посещение для казанцев стало традицией.





Вот, за несколько дней до нынешнего праздника Крещения на ленте Татаринформ читаем, что четыре крещенские проруби будут устроены в черте города: на Красной Горке на Волге у Никольского храма, в Савиново у церкви «Живоносный источник» и целых две на озере «Верхний Кабан». Географически это по сути окраины полуторамиллионной Казанской агломерации, половина жителей которой относят себя к последователям православной культуры.





Не Москва, конечно, где плотность крещенских купелей на душу населения существенно выше, а уровень подготовки не соизмерим с Казанью. У Собянина - сорок шесть купелей, и власти на Крещение не только дежурство медиков, МЧС и полиции обеспечивают, а и пункты обогрева и выдачу горячего чая и даже обедов и другое инфраструктурное обеспечение праздника.





Но для Казани, где, как нам тут любят беспрестанно напоминать, проживают «не только православные», и четыре открытых купели – не так мало.





Но почему в их списке снова нет главной крещенской купели в самом центре Казани у Храма-памятника, в этом символическом для каждого русского и не только, но для всякого, кто любит Россию, месте?





На этот вопрос придётся отвечать. Как и на более широкий вопрос, почему сам Храм-памятник Спаса Нерукотворного на реке Казанка, являющийся памятником федерального значения, до сих пор не восстановлен? Хотя ещё по результатам встречи в ноябре 2002 г. первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева с русской общественностью, от лица которой в числе шести, участвовал и автор этих строк, им был подписан соответствующий протокол. Там пунктом № 10 на местных чиновников возлагалась обязанность завершить ремонтно-восстановительные работы на этом объекте к октябрю 2004 года. Да и позднее уже в 2017 г. на праздник Троицы митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (почил в 2020 г.) пригласил на этот объект президента РТ Рустама Минниханова, преемника Минтимера Шаймиева. Здесь в присутствии многочисленной свиты и прессы Рустам Нургалеевич заверил владыку, что всё здесь будет восстановлено и обустроено.





Требует напоминания, почему же это место является столь важным и символичным не только для Казани, но и для всей России? Так вот, не только потому, что Храм-памятник Спаса Нерукотворного имеет удивительную пирамидальную архитектуру, напоминающую воинскую палатку, и венчает его георгиевский воинский крест. Подобных храмов в мире единицы. Главное, в том, что здесь, под курганом, на вершине которого и построен этот храм, покоятся православные воины, погибшие в боях по присоединению Казанского ханства к Московской Руси. И даже элементарное знание истории даёт понимание, что именно с этим местом, связано образование России как таковой. Как бы иначе она прошла путь от Московского царства до Российской империи и дальше, исторически включая наши дни? И будущее именно благодаря ратному подвигу этих воинов видится всем нам великим. Подвиг и кровь этих воинов обеспечили выход России к Уралу, Сибири, морям Тихого и Северного ледовитого океанов. Что ещё тут можно сказать?





Но от вполне уместного здесь пафоса перейдём к конкретике, и в нашем случае – что стало «не так» в традиции устройства Крещенской купели на Храме-памятнике в последние годы?





2020 год, прямо в Крещенский сочельник, т.е. накануне самого праздника Крещения вдруг чиновники отменяют купель и водосвятие на Храме-памятнике, хотя информация прошла по всем СМИ, что купель здесь будет. Официальная версия – «МЧС сказали, что лёд слабый». На следующий день в само Крещение активисты Общества русской культуры и прихожане Храма-памятника после праздничного церковного богослужения в храмах вышли на место и провели целое комплексное исследование (среди них серьёзные учёные, хорошо знакомые с природой и её явлениями). Заключение: лёд вблизи Храма-памятника в обследуемых местах монолитный, толщина 40 см (хоть на бронетехнике заезжай), глубина воды от 2 до 3,5 м, течение практически отсутствует. В общем, идеально для устройства крещенской купели. Тем не менее на Казанке вокруг Храма-памятника появились красные таблички «Проход закрыт!» Получается, что где-то не там ребята из МЧС лёд мерили, либо дело в другом – сделали вывод мы. Информация о ситуации с подробностями опубликована в открытых источниках (например, РНЛ: «В Казани отменили главную крещенскую купель. Власти города «стыдятся» показывать на всеобщее обозрение печальное состояние Храма-памятника?»)





2021 год- православная общественность стала беспокоиться заранее. Нас попросили о технической помощи – лёд почистить от снега и ещё что-то по-мелочи. С ребятами из группы помощи Донбассу взяли лопаты, вышли к Храму-памятнику, даже с женщинами и детьми, и поработали. Надо же, на фото по центру – Миша Михайлов (Михаил Светлов) со своей ясной белозубой улыбкой и с сыном на руках. Через полтора года после дня съёмки этого фото Миша геройски погиб, вынося раненого товарища с поля боя во время СВО… А купель тогда состоялась, хотя очевидно, что помочь в таких делах в городе и без нас было кому за зарплату, ну да ладно.





2022 год - купели на Храме-памятнике снова не было, без официальных объяснений. Общественность благоразумно не стала возмущаться, мало ли что там не получилось в этот раз.





2023 нынешний год, купели на Храме-памятнике не будет, как нам сказали, снова из-за «плохого льда».

Что случилось на этот раз пришлось разбираться основательно.





Примерно полгода назад на Храм-памятник Владыка Кирилл назначил нового настоятеля протоиерея Алексия Чубакова. Батюшка весьма деятельный, при его Духосошественском храме работает уникальная частная православная школа, несколько молодежных направлений, включая русский фольклор. Солидный опыт управления казанским благочинием. А тут ещё смотрим, владыка благословляет его возглавить отдел по взаимоотношениям с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также отдел по взаимодействию с казачеством. В условиях СВО это критически важные направления работы, как и настоятельство на Храме-памятнике. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, наш дорогой владыка, очевидно, всё это понимает, впервые за столетие возглавляемое им митрополичье богослужение на Храме-памятнике прошло на Покровскую родительскую в 2021 году. И на следующий год 15 октября 2022 года вновь на Покровскую родительскую (установлена Иоанном Грозным специально для поминовения православных воинов, погибших при взятии Казани) владыка Кирилл возглавил молитвенное поминовение воинов на Храме-памятнике.





Новый настоятель организовал уборку территории Храма-памятника, очистку от разбушевавшейся здесь сорной растительности, включая огромные американские клёны. На Дмитриевскую родительскую 5 ноября тоже служили – уже сам настоятель о Алексий.





Потом здесь заработал экскаватор. А уже 2 января нового 2023 года мы с прихожанами посетили Храм-памятник. Установлена отапливаемая будка с охранником, биотуалет, начато устройство нового забора, выполнена планировка грунта – теперь пройти сюда можно не спотыкаясь о препятствия и видно, что регулярно чистят снег.





Почему же здесь отменена купель на Крещение? Может быть, батюшка просто не захотел, чтобы в этом году люди, приходящие на купель, видели через пока ещё не закрытый забор неприбранный фасад Храма-памятника, которым никто не занимался несколько десятков лет?

Ответ был получен по информации, поступившей с последнего совместного совещания представителей священства и священноначалия с представителями города и различных служб. Источники по понятным причинам не указываем. Формулировки могут быть неточными, но смысл соответствует.





Первое. Батюшка сказал, что как настоятель Храма-памятника он заинтересован в организации купели вблизи него и хотел бы, чтобы она была устроена.





Второе. Представители МЧС сказали, что, во-первых, вода сильно ушла, нет воды. А во-вторых, лёд имеет рыхлую и неоднородную структуру, при скоплении народа опасен, купель устраивать нельзя. Что на это скажут священнослужители? Только разведут руками, нельзя так нельзя.





Третье. Свою ложку дёгтя добавили представители ГИБДД. Мол, люди будут приезжать на автомобилях, а припарковать их там совсем негде.





На следующий же день шестнадцатого мы двинулись на Храм-памятник с уже ставшей привычной «независимой проверкой» прозвучавших на совещании доводов.





Начнём с опровержения доводов ГИБДД. Карман, имеющийся перед спуском к пешеходной дамбе, ведущей к Храму-памятнику вмещает до десяти автомобилей, а для остальных вполне возможно организовать парковку на правой полосе вдоль тротуара. Оставшаяся полоса, да ещё допустимость проезда по трамвайным путям не ограничат движения. Тем более, большая часть приезжают на прорубь вечером после работы. Собственно так и происходило предыдущие годы, просто в этот раз необходимо установить соответствующие временные знаки, только и всего.





Прибыв на место обнаружили, что забор по всему периметру смонтирован, новый, блестит! Сторож сказал, что работы все дни шли интенсивно. Значит, батюшка действительно готовился к празднику.





Далее необходимо было локализовать примерную территорию предполагаемой купели, ведь не исследовать же всю акваторию поймы Казанки, простирающуюся в этой нижней части её течения на километры. Во-первых, прямо от южного склона кургана, на котором стоит Храм-памятник, простирается сплошное ледяное плато, абсолютно плоское, это говорит, что под ним вода. Чудный вид на Казанский кремль! Зная, что русло излучиной выходит прямо к этому месту и что именно это место не раз выбиралось под крещенскую купель, отступаем от кромки берега (место сочленения склона кургана с ледяным плато) два метра мерным шестиком, бурим первую лунку. Шнек уходит в лёд полностью, значит толщина не менее сорока сантиметров.





Пробурившись, измеряем тем же шестиком глубину – сразу примерно метр тридцать. Пробуриваем следующую лунку в сторону от берега ещё на два метра – уже метр пятьдесят. И следующую – уже получается на шесть метров от береговой кромки – шестик уходит в воду весь. Измеряем дно грузиком на капроновой нитке – два двадцать. Вот тебе и «нет воды, ушла вся»! Заодно проверяем течение по уклону нитки с грузиком от вертикали – уклона нет, значит и течения, другими словами, никого течением сносить не будет. Замерили и толщину льда палочкой с гвоздиком на конце и пяти сантиметровыми метками. Сорок два с половиной. Для визуальной качественной оценки структуры льда пробуриваем «сухую» лунку, то есть не до конца, изучаем срез. Примерно десять-пятнадцать сантиметров от поверхности лёд белый, дальше – прозрачный, то есть абсолютно монолитный, максимально крепкий. Хотя и верхний непрозрачный слой бур берёт с одинаковой «неохотой». В любом случае прочность такого льда для сотни или даже двух и трёх сотен людей не может вызывать никаких сомнений.





А в сумме это всё означает следующее. Прорубь устраиваем прямо от берега, либо в нескольких метрах от него, в неё опускаем сходы, крепим их, а дальше всё по обычной программе. При этом люди находятся либо вообще на твёрдом берегу, либо в тех же двух, да хоть в двадцати, метрах от берега на льду. Дополнительное преимущество, проверенное, кстати, опытом не раз, в том, что под тяжестью прихожан лёд, по береговой кромке сцепленный с материком, не проседает и на его поверхность не выдавливается вода. У прихожан не промокают ноги на морозе.





Кстати, справедливости ради, надо сказать о том, что поведали мне вездесущие местные рыбаки. Во-первых, что естественно, местами лёд на Казанке действительно опасен, особенно к мосту, где русло сужается и струи воды выходят с более тёплого дна к поверхности, промывая его. Во-вторых местами лёд «двойной». Из-за оттепели, предшествующей морозам, на поверхности первого льда образовался слой воды. Поэтому сейчас, когда грянули новые морозы и сверху снова намёрзло, говорят, вроде пробурил, дошёл до воды, а потом снова лёд.





Но в связи с этим непонятно, сотрудники МЧС всё-таки искали место для устройства безопасной купели, или аномальные явления во льду, чтобы рекомендовать отменить купель?

Исключаем непрофессионализм или банальную лень сотрудников этой службы, которые для МЧС вовсе недопустимы, остановимся ещё на одном аспекте, совсем неприятном для местной власти, глашатаи которой из всех труб везде трубят о межнациональном и межконфессиональном мире и согласии, царящих в нашей «толерантно толерантнейшей» республике.





Но ведь кто-то же писал на Храме-памятнике провокационные националистические надписи в 2015 г? И кто-то же в прокуратуре отказывал в возбуждении уголовного дела по данному факту, так, что прокурорских и других силовиков пришлось буквально заставлять заниматься этим делом? Преступников нашли, правда исполнитель оказался больным на голову… Да и позже за теми закрашенными красными появились другие синие надписи – уже без последствий для преступников.

Потом, кто-то же изготавливал, а потом закладывал самодельное взрывное устройство под Храм-памятник в 2013 г (во время Универсиады в Казани), обезвреженное спецслужбами? И кто-то же поджигал массово церкви в 2012-м в Республике Татарстан?





Перечислять можно много. Но, ведь, наконец, кто-то же спиливал в Актаныше крест с могилы православного человека, причём дважды осенью 2021 г. и в июне 2022 г.? Преступник в этой деревне, где все всех знают, до сих пор не найден, да и ищут ли? Портили нервы вдове и её семье, проводили обыски у непричастных, больше ничего не известно о действиях следствия и наличии подозреваемых. Но необходимая разъяснительная и профилактическая работа в Актаныше после этого случая так и не ведётся, и похоже все сверху до низу стремятся всё забыть, замылить…





И потом, в среде татарских националистов распространяются всякие нелепые мифы про Храм-памятник. Начиная с того, что это «памятник Ивану Грозному», которого, как известно, татарские националисты люто ненавидят и внушают эту ненависть и мифы остальным татарам. И заканчивая тем, что якобы это то самое место, с которого перед штурмом Казани Грозный велел делать подкоп, чтобы заложить заряд и «взорвать наш родной город!!!» Последний миф базируется на действительном факте, что под Храмом-памятником есть подземный склеп с останками воинов, но ведь он на самом-то деле располагается исключительно в пределах территории строения. Впрочем, мифотворцев эти тонкости не интересуют.





Могут быть явные истерики татарских националистов, ничтожно малая кучка которых, например, запретила ставить памятник Ермаку Тимофеевичу в Сибири. Или не памятник даже, а памятный знак Екатерине II (кстати, много хорошего сделавшей для татар-мусульман) мол, не место царям в Казани. А могут быть подобные националистические брожения и не в явном, публичном выражении, а так сказать латентно выраженные, но в конкретных действиях.





Так, вот, поскольку двадцать лет на Крещение у Храма-памятника создавалась купель практически «гладко», а последние годы вопрос вдруг стал регулярно «буксовать», то логичным будет предположение, а нет ли здесь влияния на принятие решения неких татарских националистических или антиправославных сил либо конкретных людей?





На все вопросы, поставленные в этой статье, придётся находить ответы, и потом вычищать и выметать всё, что мешает нормальной гармоничной жизни – уроки Украины слишком дорого обходятся нашей стране.





Но завершить хочется позитивом. Возвращая рыбаку бур, заимствованный для проведения наших исследований, поинтересовавшись глубиной (тоже достаточна для купели) и льдом (тоже хорош) и отметив, что пара окуньков в глухозимье – тоже неплохо, я увидел чудную картину. Солнце садилось за Храм-памятник. Зимнее в морозном воздухе блестело оно лучами, отражаясь от частиц вымороженной влаги, создавая чудесный ореол вокруг Храма-памятника. Пробежал сотню метров по снежному полю в поисках удачной точки и ракурса, прицелился… Результат описывать – без пользы, надо видеть снимки. Прилагаю. Прямо знак Божий!





А чтобы совершалось на будущий год и впредь всегда чудо в Крещение-Богоявление у Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани, предлагаю руководству МЧС всякий раз приглашать на обследование представителей прихода и русских общественников. Чтобы народ не думал, почему это крещенские морозы всё крепче, а лёд всё тоньше.









Михаил Юрьевич Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отдела «Русского Собрания»,

доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры

18 января 2023 г.

Крещенский сочельник