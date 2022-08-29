В Казани взломан Храм-памятник образа Спаса Нерукотворного

По сообщению председателя Общества русской культуры РТ Михаила Щеглова, в Казани взломан Храм-памятнике образа Спаса нерукотворного (Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани). Вскрыта дверь в склеп (нижний храм), где покоятся мощи святых воинов.

"Сегодня один из прихожан Храма-памятника во время посещения святого места обнаружил, что келья, находящаяся справа от главного входа, вскрыта, в ней полная разруха и мусор, а также, что взломана дверь, ведущая в нижний храм-склеп, в котором покоятся мощи воинов. Это следует из снятых им тут же на месте фото и видео материалов. Кроме того, из этих материалов следует, что в целом за объектом никто не смотрит, он находится в ужасном состоянии, а пешеходный мостик, ведущий к храму, просто представляет собой угрозу жизни посетителей. В заборе, окружающем храм, огромные дыры, а табличка, которая висела много лет с указанием исполнителей реставрации и что она завершится ещё в декабре 2016 г., оторвана и валяется на камнях у воды.

Вандализм и порча Храма-памятника происходят последние десятилетия регулярно, на первом фото, выполненном год назад, также видим сломанный забор, который Епархия починила к Покровской родительской субботе, но теперь видим, что вандалы снова его ломают с целью проникнуть на территорию и даже, как видим, внутрь помещений".





По словам Щеглова, отправлено сообщение в полицию.