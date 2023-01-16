"Едут и копают окопы": как в Запорожье поступают с теми, кто ждёт ВСУ

Власти Запорожской области не трогают местных жителей, которые ждут прихода ВСУ, если они не переходят к оскорблениям, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, "ждуны" -- это слабые люди, которые верят в возврат к прошлому, где у них была возможность «зарабатывать на бюджете». «Есть такая категория людей, они ждут. Но мы их, скажем так, не трогаем, даем им время подумать», — сказал Балицкий.

Однако если такой человек участвует пишет гадости в соцсетях, оскорбляет главнокомандующего, Вооружённые силы России и саму Россию — и не реагирует на первое предупреждение, -- к нему применяют меру выдворения.

«Но перед тем, как выдворять, у нас вся эта категория сначала едет и копает окопы», — пояснил Балицкий.

Ранее житель села Опытное в Артёмовском районе ДНР Александр Щербин рассказал о мародёрстве ВСУ: «Очень много "мародёрки" было, когда ещё почта у нас работала, город нормально функционировал», — пояснил Щербин, добавив, что украинские военные отправляли по почте кованые ворота, холодильники, стиральные машины и плазменные телевизоры. Щербин отметил, что награбленное также продавали, ходили по квартирам и предлагали купить за любые деньги.