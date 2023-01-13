 

Жители Соледара и Артёмовска рассказали о том, как проходят боевые действия

 

Житель освобождённого российской армией Соледара в Донецкой народной республике рассказал о больших потерях среди украинских военных, и мобилизованных, и контрактников: «Потери огромные. Даже на земле (тела) просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало ещё более явно». Он уточнил, что трупы никто не забирал. 

Жители Артёмовска назвали бойцов ВСУ страшными людьми и рассказали, что военные не давали им выходить из дома. «...это страшные люди. (…) Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — сообщила жительница города и добавила, что у нее ничего не осталось. Муж этой женщины заявил, что украинцы прострелили ему колено, когда он вывел собаку на прогулку в коридоре своего дома. Мужчина кричал: «Гражданский!» Однако украинские военные не обратили на это внимания.

 

Отмечается, что в боевых действиях наряду с украинцами участвуют американцы и поляки. По некоторым данным, около половины военных, которые принимали участие в боях на стороне Киева в районе Соледара, -- это иностранные наёмники и военнослужащие стран НАТО (из общего количества в 20-25 тыс. человек). 



 


 


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