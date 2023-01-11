Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Соледар

Украинский военный, принимавший участие в боях в Соледаре, рассказал

, что личный состав ВСУ «обновился почти наполовину», а позывные прибывавших из резерва солдат никто даже не пытался запомнить, «в Соледаре никто не считал погибших».

11 января появилось сообщение о взятии Соледара силами ЧВК "Вагнер". Тем не менее в городе продолжаются бои, там могут оставаться до пятисот украинских бойцов.