 

Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли Соледар

11 января появилось сообщение о взятии Соледара силами ЧВК "Вагнер". Тем не менее в городе продолжаются бои, там могут оставаться до пятисот украинских бойцов. Украинский военный, принимавший участие в боях в Соледаре, рассказал, что личный состав ВСУ «обновился почти наполовину», а позывные прибывавших из резерва солдат никто даже не пытался запомнить, «в Соледаре никто не считал погибших».
Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский прокомментировал достигнутые тактические успехи следующим образом: "Мы не под Киевом, а под Донецком; противник не истощён и способен к активным действиям, и все фронтовики сосредоточенно ждут развития событий".
Аналогично описал положение Игорь Стрелков: "Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага не прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать".
Ближе к ночи 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном контроле над Соледаром: «Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии».
 
 

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