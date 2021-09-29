 

Минцифры готовит ограничение использования любых сетей и средств связи

 
Минцифры РФ предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, это подаётся как уже решённый вопрос:
"Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет".
Одновременно определяется и порядок приоритетного использования средств связи: приоритетными пользователями станут Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минъюст и Росгвардия. Им предоставляется "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС.
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