Минцифры готовит ограничение использования любых сетей и средств связи

Минцифры РФ предложило
с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, это подаётся как уже решённый вопрос:
"Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет".
Одновременно определяется и порядок приоритетного использования средств связи: приоритетными пользователями станут Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минъюст и Росгвардия. Им предоставляется "первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи" во время ЧС.