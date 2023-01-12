Российский военный медик рассказал о пытках в украинском плену

Сержант-медик Даниил Пшеничный, попавший в украинский плен 2 марта 2022 года, рассказал об украинском отношении к пленным. Побои начались 9 марта 2022 года, когда их доставили в СИЗО в Полтаве. Ещё по пути из автобуса до кабинета досмотра все 32 пленных были жестоко избиты сотрудниками СИЗО. Конвоиры били пленных по голове за незнание мовы или за нежелание петь украинский гимн. «Из-за того, что голова была в мешке, чем они прикладывали, не могу сказать. Это была либо какая-то бутылка, наполненная камнями, либо осколок трубы», — заявил медик.

Условия, в которых содержались раненые пленные, Пшеничный назвал невыносимыми. Например, один из солдат с трудом мог двигать корпусом из-за ранения лёгкого. Пленный не мог спать ни на спине, ни на животе. У другого пленного военного были раздроблены кости ног. «Его пребывание там было не то чтобы невыносимо, а просто невозможно физически», — сказал Пшеничный.

Ещё один ополченец из Донецкой народной республики рассказал, как на первом допросе ему пробили ногу ножом, избивали и отрезали палец, а впоследствии пытали током.