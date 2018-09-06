 

ДНР и ЛНР готовятся в ближайшее время провести выборы

В Луганской и Донецкой народных республиках планируется проведение выборов глав регионов, а также парламентских выборов, сообщает сегодня агентство РБК со ссылкой на свои источники.

Журналистам удалось выяснить, что наиболее вероятными претендентами на пост главы ДНР являются и.о. руководителя республики Дмитрий Трапезников, бывший офицер «Альфы», командир бригады «Восток» и глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, вице-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев, экс-спикер парламента ДНР Андрей Пургин и нынешний спикер Денис Пушилин. 

В ЛНР главным кандидатом является действующий глава республики Леонид Пасечник. Источники РБК также утверждают, что проведение выборов одновременно в ДНР и ЛНР согласовано с кремлевскими структурами. 

Напомним читателям. что 31 августа в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства погиб глава ДНР Александр Захарченко.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта
» Александру Захарченко заблокировали Facebook
» ЦИК ДНР отказал в регистрации партии Павла Губарева
» Досрочные выборы главы Калмыкии будут безальтернативными
» Партия регионов Украины согласится на проведение досрочных парламентских выборов
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Кто накакал кротику на голову? (3)

Кто накакал кротику на голову? (3)

Путин о пенсиях: ямы демографические и логические

Путин о пенсиях: ямы демографические и логические

Лумумба и провидение

Лумумба и провидение

Кто накакал кротику на голову? (2)

Кто накакал кротику на голову? (2)

Кто накакал кротику на голову? (1)

Кто накакал кротику на голову? (1)

Христианофобия в тривиальном контексте

Христианофобия в тривиальном контексте

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Полгода аренды автомобилей Пенсионным фондом стоили бюджету 100 млн рублей

  • 17:47
  • 78

ДНР и ЛНР готовятся в ближайшее время провести выборы

  • 15:30
  • 116

Атака на Набиуллину - месть «Югры»

  • 09:45
  • 529

Две трети россиян уверены в несправедливости российского общества

  • 21:10
  • 292

Предприниматели массово готовятся к продаже своих активов в России

  • 13:50
  • 541

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта

  • 19:14
  • 700
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru