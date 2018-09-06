ДНР и ЛНР готовятся в ближайшее время провести выборы

В Луганской и Донецкой народных республиках планируется проведение выборов глав регионов, а также парламентских выборов, сообщает сегодня агентство РБК со ссылкой на свои источники.





Журналистам удалось выяснить, что наиболее вероятными претендентами на пост главы ДНР являются и.о. руководителя республики Дмитрий Трапезников, бывший офицер «Альфы», командир бригады «Восток» и глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, вице-премьер самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев, экс-спикер парламента ДНР Андрей Пургин и нынешний спикер Денис Пушилин.





В ЛНР главным кандидатом является действующий глава республики Леонид Пасечник. Источники РБК также утверждают, что проведение выборов одновременно в ДНР и ЛНР согласовано с кремлевскими структурами.





Напомним читателям. что 31 августа в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства погиб глава ДНР Александр Захарченко.





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