Произошедшее в Бразилии — точная калька с событий в США 6 января 2021 года

События в Бразилии — часть внутриамериканской политической борьбы, экстраполированная на Латинскую Америку, поскольку она является ничем иным, как «задним двором» США. Не секрет, что бывший президент США Дональд Трамп поддерживал на выборах 2022 года действовавшего на тот момент президента Бразилии Жаира Болсонару.





Для того, чтобы отстранить от власти популярного правого лидера, понадобилось выпустить из тюрьмы и полностью оправдать левого президента Бразилии Лулу де Сильва. Думаю, за Лулу стояли не только влиятельные бразильские силовики и суды, но и администрация Джо Байдена.Однако поражение Болсонару на выборах оказалось неубедительным. Он отстал от Лулы всего на 2% голосов, партия Болсонару заняла первое место на выборах в Конгресс, его сын — сенатор. Болсонару сохранил влиятельные позиции во власти и шансы на возвращение. Именно для того, чтобы не состоялось данного возвращения, и была предпринята провокация 8 января 2023 года.





Произошедшее — точная калька с событий в США 6 января 2021 года, когда американские спецслужбы попытались скомпрометировать Дональда Трампа с помощью организации аналогичного правого «мятежа». Протест правых вывели из легального политического поля как в США, так и в Бразилии, чтобы затем подавить его с привлечением «органов», а в случае Бразилии — еще и армии.





Теперь противники Болсонару получают возможность расправиться со сторонниками бывшего президента, тем самым обеспечив себе монополию на власть. Забавно видеть, что у американских «слонов» и «ослов» есть собственные фавориты в других странах, зачастую готовые играть друг против друга на грани фола.



