Урок капоэйры от Болсонару

Лидерство капитана армии Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии вызвало неподдельный интерес во всем мире. Многие либеральные СМИ отметились статьями о «националисте» и «фашисте» Болсонару, кто-то даже сравнивал его с лидером бразильских интегралистов Плиниу Сальгаду, в 1930-е годы чуть не возглавившем страну.

Сейчас же впервые за 30 лет самая крупная латиноамериканская страна стала перед фактом возвращения во власть союза военных и консерваторов. И впервые в истории – не через переворот, а посредством выборов.

Левоцентристские правительства, несмотря на общий рост благополучия в стране, не смогли справиться с рядом проблем: социальной поляризацией, коррупцией и преступностью. Некоторые мафиозные кланы контролируют обширные пространства бразильских штатов, страна все больше напоминает Колумбию 20-летней давности. Естественно, на фоне происходящего растет запрос на сильную автократию, который и смог удовлетворить Жаир Болсонару.

Его коалиция называется «Бразилия превыше всего, Бог превыше всех». Возглавляемая им с недавних пор Социал-либеральная партия осталась таковой лишь по названию, по факту же это правая политическая сила – причем как в отношении экономики, так и относительно культуры. Болсонару публично заявляет о готовности пойти на улучшение отношений с США и лично с Трампом, которому он явно симпатизирует. Многим в этом видится «подставной» характер фигуры бразильского военного, в первом туре получившего 46% (главный оппонент Болсонару – социалист Фернанду Аддад получил только 29%). Болсонару кажется либо прямой (как агент влияния), либо косвенной (как результат пущенной Трампом мировой протекционистской волны) клиентелой США. Но это совсем не так.

Болсонару, выступая в избирательной кампании жестким антагонистом левых, вызвал на себя не только огонь их критики, но и стал жертвой недавнего нападения леворадикального террориста, нанесшего политику несколько ножевых ранений. Болсонару решил оттолкнуться в своих предвыборных обещаниях от своих оппонентов, и занять по всем вопросам позиции, диаметрально противоположные обозначенным Партией трудящихся. Однако нет никаких признаков того, что придя к власти, Болсонару откажется от всех социальных завоеваний предыдущей власти и развернет внешнюю политику лицом к США.

Конечно, Болсонару на самом деле никакой не националист в исконно европейском значении слова, а консерватор с военным уклоном. Его заместителем на выборах выступает тоже армеец – генерал Антониу Моурау. Болсонару всегда симпатизировал хунте 1964-1985 годов и чилийскому диктатору Пиночету, был сторонником «твердой руки», но никогда не высказывал симпатий бразильскому национализму. Бразильские националисты – интегралисты, критикуют Болсонару за отсутствие понимания духовных основ нации, недостаточное внимание к христианской вере и Церкви, а также колебания относительно вопроса о законности абортов. Да и экономическая политика видится националистам более социально ориентированной, чем представляет её себе Болсонару. И, тем не менее, они готовы поддержать его в противостоянии с «разлагающими» нацию факторами вроде тотальной криминализации и падением нравственности.

50 млн поданных в первом туре за Болсонару голосов – число, равное населению крупной европейской страны, представляет серьезный задел и свидетельствует о колоссальной ломке настроений бразильского общества. Граждане устали от демагогии и ждут реальных результатов, и ради этого готовы поддержать того, кто с точки зрения западного либерализма выступает антиподом – концентрацией всего самого агрессивного и реакционного. Этот поворот означает не просто смену правящей верхушки, но и вызревание новой парадигмы, согласно которой Бразилия начинает выступать как альтернативный цивилизационный центр, ядро Латинской Америки и её лидер. Не зря в своей пропаганде сторонники Болсонару много внимания уделяют Венесуэле, которая с их точки зрения выступает примером того, к чему придет Бразилия в случае, если у власти будут оставаться левые и центристы. Венесуэле как неудачному проекту противопоставляется Бразилия – как подлинный лидер Основного человечества, подлинно духовная нация, призванная оспорить господство вульгарного западного материализма в политике и культуре.