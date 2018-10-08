Урок капоэйры от Болсонару

Лидерство
капитана армии Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии вызвало
неподдельный интерес во всем мире. Многие либеральные СМИ отметились статьями о
«националисте» и «фашисте» Болсонару, кто-то даже сравнивал его с лидером
бразильских интегралистов Плиниу Сальгаду, в 1930-е годы чуть не возглавившем
страну.
Сейчас
же впервые за 30 лет самая крупная латиноамериканская страна стала перед фактом
возвращения во власть союза военных и консерваторов. И впервые в истории – не
через переворот, а посредством выборов.
Левоцентристские
правительства, несмотря на общий рост благополучия в стране, не смогли
справиться с рядом проблем: социальной поляризацией, коррупцией и
преступностью. Некоторые мафиозные кланы контролируют обширные пространства
бразильских штатов, страна все больше напоминает Колумбию 20-летней давности.
Естественно, на фоне происходящего растет запрос на сильную автократию, который
и смог удовлетворить Жаир Болсонару.
Его
коалиция называется «Бразилия превыше всего, Бог превыше всех». Возглавляемая
им с недавних пор Социал-либеральная партия осталась таковой лишь по названию,
по факту же это правая политическая сила – причем как в отношении экономики,
так и относительно культуры. Болсонару публично заявляет о готовности пойти на
улучшение отношений с США и лично с Трампом, которому он явно симпатизирует.
Многим в этом видится «подставной» характер фигуры бразильского военного, в
первом туре получившего 46% (главный оппонент Болсонару – социалист Фернанду
Аддад получил только 29%). Болсонару кажется либо прямой (как агент влияния),
либо косвенной (как результат пущенной Трампом мировой протекционистской волны)
клиентелой США. Но это совсем не так.
Болсонару,
выступая в избирательной кампании жестким антагонистом левых, вызвал на себя не
только огонь их критики, но и стал жертвой недавнего нападения леворадикального
террориста, нанесшего политику несколько ножевых ранений. Болсонару решил
оттолкнуться в своих предвыборных обещаниях от своих оппонентов, и занять по
всем вопросам позиции, диаметрально противоположные обозначенным Партией
трудящихся. Однако нет никаких признаков того, что придя к власти, Болсонару
откажется от всех социальных завоеваний предыдущей власти и развернет внешнюю
политику лицом к США.
Конечно,
Болсонару на самом деле никакой не националист в исконно европейском значении слова,
а консерватор с военным уклоном. Его заместителем на выборах выступает тоже
армеец – генерал Антониу Моурау. Болсонару всегда симпатизировал хунте
1964-1985 годов и чилийскому диктатору Пиночету, был сторонником «твердой
руки», но никогда не высказывал симпатий бразильскому национализму. Бразильские
националисты – интегралисты, критикуют Болсонару за отсутствие понимания
духовных основ нации, недостаточное внимание к христианской вере и Церкви, а
также колебания относительно вопроса о законности абортов. Да и экономическая
политика видится националистам более социально ориентированной, чем представляет
её себе Болсонару. И, тем не менее, они готовы поддержать его в противостоянии
с «разлагающими» нацию факторами вроде тотальной криминализации и падением
нравственности.
50
млн поданных в первом туре за Болсонару голосов – число, равное населению
крупной европейской страны, представляет серьезный задел и свидетельствует о
колоссальной ломке настроений бразильского общества. Граждане устали от
демагогии и ждут реальных результатов, и ради этого готовы поддержать того, кто
с точки зрения западного либерализма выступает антиподом – концентрацией всего
самого агрессивного и реакционного. Этот поворот означает не просто смену правящей
верхушки, но и вызревание новой парадигмы, согласно которой Бразилия начинает
выступать как альтернативный цивилизационный центр, ядро Латинской Америки и её
лидер. Не зря в своей пропаганде сторонники Болсонару много внимания уделяют
Венесуэле, которая с их точки зрения выступает примером того, к чему придет
Бразилия в случае, если у власти будут оставаться левые и центристы. Венесуэле
как неудачному проекту противопоставляется Бразилия – как подлинный лидер
Основного человечества, подлинно духовная нация, призванная оспорить господство
вульгарного западного материализма в политике и культуре.
Справится
ли с этой задачей Болсонару? На этот вопрос способен ответить лишь сам капитан,
но мне кажется, что в ближайшее время Бразилию ждут очень интересные события.