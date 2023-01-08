Патриарх Кирилл "молится за украинский народ", в Киеве уничтожили 57 тонн русских книг

Патриарх Кирилл заявил, что «задача Церкви — молиться за землю украинскую, за благочестивый украинский народ» и «за скорейшее воцарение мира и прекращение междоусобной брани». О священниках Украинской православной церкви, уехавших из Украины в страхе за свою жизнь, Кирилл сказал: "Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения — вроде бы призван был защищать православие, а исчезли. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья".

Муниципальный книжный магазин в Киеве «Сяйво книги» заявил, что собрал больше 57 тонн русских книг на переработку, и что на вырученные деньги куплен внедорожник для ВСУ.

