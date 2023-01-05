 

Британия обсуждает скандальные мемуары принца Гарри

Мемуары британского принца Гарри наконец вышли из печати. Книга называется "Spare", что можно перевести как "Запасной" или "Лишний". Слово является намёком на поговорку "heir and spare" -- "наследник и запасной". По словам Гарри, когда он родился, принц Чарльз сказал своей жене, принцессе Диане, что теперь у них есть "наследник и запасной", и, значит, его работа выполнена. 

В мемуарах Гарри прошёлся по всем своим ныне здравствующим ближайшим родственникам -- отцу (ныне король Карл III), брату (Уильям, наследный принц), его жене Кэтрин, а также жене отца -- королеве-консорту Камилле.
В особенности досталось Уильяму. Гарри назвал его "своей Немезидой", расписал соперничество с братом, а также то, как ухудшились их отношения из-за того, что Уильям не одобрил выбор Меган Маркл в качестве жены своего брата. Уильям назвал Меган "трудной" и "грубой" -- и по этому поводу братья подрались. Также у Меган не заладились отношения с Кэтрин, в отношении которой она допустила фамильярность, и её за это отчитал Уильям (на что, в свою очередь, обиделись уже Меган и Гарри). 
Отца-короля Гарри укоряет за эмоциональную холодность, а также за безвкусную шутку, якобы подразумевавшую, что отцом Гарри мог быть другой человек. О себе Гарри также раскрывает много интимных подробностей -- в частности, что он лишился девственности в 17 лет с женщиной старше него, и что он в этом возрасте пробовал принимать кокаин. 
 
Поскольку принц Гарри и особенно его жена, американская актриса Меган Маркл (её называют Me-Again -- "снова-я"), не пользуются симпатией британцев, откровения Гарри наделали шуму, но никак не повредили репутации принца Уильяма. 
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