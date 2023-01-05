Британия обсуждает скандальные мемуары принца Гарри

По словам Гарри, когда он родился, принц Чарльз сказал своей жене, принцессе Диане, что теперь у них есть "наследник и запасной", и, значит, его работа выполнена. Мемуары британского принца Гарри наконец вышли из печати. Книга называется "Spare", что можно перевести как "Запасной" или "Лишний". Слово является намёком на поговорку "heir and spare" -- "наследник и запасной".





В мемуарах Гарри прошёлся по всем своим ныне здравствующим ближайшим родственникам -- отцу (ныне король Карл III), брату (Уильям, наследный принц), его жене Кэтрин, а также жене отца -- королеве-консорту Камилле.

Поскольку принц Гарри и особенно его жена, американская актриса Меган Маркл (её называют Me-Again -- "снова-я"), не пользуются симпатией британцев, откровения Гарри наделали шуму, но никак не повредили репутации принца Уильяма.