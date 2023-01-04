Минобороны планирует наказать должностных лиц, сделавших возможной трагедию в Макеевке

основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника...

Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара... виновные должностные лица будут привлечены к ответственности".