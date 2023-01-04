Минобороны планирует наказать должностных лиц, сделавших возможной трагедию в Макеевке

До 89 человек выросло число погибших в результате украинского удара системами HIMARS 1 января по пункту временной дислокации в районе Макеевки, в том числе погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин.
Украинцы нанесли удар в 00:01 первого января. Предположительно, "основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника... Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара... виновные должностные лица будут привлечены к ответственности".