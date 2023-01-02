В новогоднюю ночь украинцы ударили по ПТУ в Макеевке, где были размещены мобилизованные

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по Макеевскому ПТУ-19 (ДНР), где были размещены мобилизованные. К вечеру 1 января в телеграм-каналах стали появляться сообщения о гибели наших военнослужащих, хотя в сводках Минобороны информация на тот момент не фигурировала.

«По поводу удара по Макеевскому ПТУ. Местные сообщают, что удар был нанесён ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным, противник в очередной раз применил американское РСЗО „Хаймерс". Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия. Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны. На Донбассе достаточно заброшенных объектов с крепкими строениями и подвалами где можно рассредоточенно размещать личный состав. А если всё занято, то давно можно было нарыть бункеры шахтостроительной техникой».