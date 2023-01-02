В новогоднюю ночь украинцы ударили по ПТУ в Макеевке, где были размещены мобилизованные
- 02.01.2023, 13:30,
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В новогоднюю ночь ВСУ ударили по Макеевскому ПТУ-19 (ДНР), где были размещены мобилизованные. К вечеру 1 января в телеграм-каналах стали появляться сообщения о гибели наших военнослужащих, хотя в сводках Минобороны информация на тот момент не фигурировала.
«По поводу удара по Макеевскому ПТУ. Местные сообщают, что удар был нанесён ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным, противник в очередной раз применил американское РСЗО „Хаймерс". Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия. Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны. На Донбассе достаточно заброшенных объектов с крепкими строениями и подвалами где можно рассредоточенно размещать личный состав. А если всё занято, то давно можно было нарыть бункеры шахтостроительной техникой».
Наведению удара, предположительно, способствовала высокая сотовая активность военнослужащих:
«Предварительно, причиной попадания "хаймерсов" послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов».
Удар последовал тогда, когда военные сели за праздничный стол. По информации Минобороны, погибли 63 российских военных.