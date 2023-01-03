О галерее героев русской нации

После начала СВО правящие в России элиты ищут возможности скорейшего перехода от проекта строительства российской нации к проекту строительства русской нации. Происходит это в силу того, что только органически цельная и суверенная русская нация способна устоять уже не в информационной, а в настоящей войне с Западом. Российская нация, сконструированная по англосаксонским лекалам, разделённая на отдельные этнические элементы, не имеющая собственных духовных скреп, не обладающая суверенитетом в социальной сфере не может выдержать внешнего силового давления.

Нация, как и любое другое развитое социальное образование, формируется, прежде всего, усилиями элит, использующих соответствующие институты, инструменты и механизмы. Галерея героев является одним из важнейших инструментов строительства любой социальной общности и мы проанализируем в настоящей статье возможности его использования для формирования русской нации. Однако вначале уточним некоторые теоретические понятия и кратко охарактеризуем то, как формировались и использовались галереи героев у русской народности, великорусского народа, советской и российской нации.





1. Галерея героев, как инструмент строительства социальной общности

Герои - это те индивиды, которые своей деятельностью вносят значимый вклад в формирование какой-либо социальной общности. К ним могут быть отнесены правители, военачальники, просветители, писатели, художники, музыканты, учёные, священники, систематически способствующие своей деятельностью развитию или сохранению социальной общности, равно как и простые воины или гражданские чины, совершающие разовый геройский поступок. Сведения о геройской деятельности распространяются потом в обществе, она становятся образцом для подражания. Это ведёт к существенному усилению социальной общности.

Для того, чтобы запечатлеть геройский поступок в общественном сознании и донести его до потомков, совершившего его человека отмечают особым образом. Ему присваивают дополнительное имя, устраивают специальное празднование в его честь – триумф или другие церемонии, награждают венком или орденом, деньгами, устанавливают ему в публичном местепамятник, пишут с него портрет, запечатлевают подвиг в прозе или стихах, называют в честь героя дом, улицу, город.

Совокупность специально подобранных героев образует общественную галерею. Внесённые в галерею герои поминаются с помощью особых церемоний на ежегодной основе или в связи с их юбилеями, их вспоминают, читая описания подвига и биографии, их останки размещают на специальных кладбищах (пантеонах) и к ним приходят поклоняться. В результате всего этого герои продолжают жить в сознании социальной общности.

Социальная общность развивается от народности к народу, и далее в нацию. В ходе истории некоторые героические фигуры уходят на второй план и даже исчезают из галереи, зато появляются новые. Таким образом состав галереи героев меняется. Правящая элита активно влияет на состав галереи героев путем включения или исключения людей из составленного ею, по определённым правилам, официального списка. Народные массы сами решают кого им почитать, но решения господствующих элит оказывают сильное влияние на их выбор.

Русский этнос прошёл путь от русской народности к великорусскому народу, принимал форму советской, потом российской нации, а теперь стал трансформироваться в русскую нацию. Каждый из этих этапов развития русского этноса порождал свой набор героев.

Опишем логику формирования галереи русских героев, стараясь опираться на официально утверждаемые списки.

2. Галерея героев русской народности

Галерея русских героев начала формироваться в IX в., когда этнос находился ещё на стадии развития "народность". Занимался этим главный социальный институт того времени - Православная церковь по специально отработанной процедуре. Изучалась деятельность героя, приводились свидетельства совершения ими чудес, то есть неординарных, общественно важных поступков, составлялись их жизнеописания (жития), писались с них образа (иконы), назначался день поминания в ежегодном круге церковных служб, их останки (мощи) погребались в особых местах, им поклонялись.

Первыми в состав русской церковной галереи вошли, в качестве мучеников за приверженность христианским принципам жизни, благоверные князья Борис и Глеб.

Наиболее почитаемыми сейчас, из числа живших в рассматриваемый период, стали: апостол Андрей Первозванный, принёсший христианство на Русь; первоучители и просветители славянские Кирилл и Мефодий, давшие русским письменность; великая княгиня Ольга, положившая начало распространению христианства на государственном уровне; святитель Михаил, митрополит Киевский, великий князь Владимир, крестивший Русь. Позже список героев пополнился: преподобным Нестором, летописцем; Ильёй Муромцем, былинным силачом; благоверными князем Петром и княгиней Февроньей, давшими русским образец любви и семейной жизни; великим князем Александром Невским, защитником страны; святителем Петром, митрополитом Московским и всея Руси;великим князем Дмитрием Донским, военачальником; преподобным Сергием, игуменом Радонежским; преподобным Андреем Рублевым, иконописцем; преподобным Нилом Сорским; преподобным Максимом Греком, богословом; святителем Иовом, первым патриархом Московским и всея Руси.

Перечисленными персонами список почитаемых православной церковью героев не исчерпывается. В нём ещё более трех сотен лиц, поминаемых доныне за святой образ жизни, достойное правление, воинские подвиги, управление религиозной иерархией, просвещение язычников, развитие культуры (летописцы, иконописцы), за достойное принятие смерти за веру (мученики) и даже Христа ради юродивые.

Эти люди составляют Великий сонм русских святых, которые, с одной стороны являются образцами для подражания, а с другой стороны -- защитниками русского этноса в непрерывно идущих духовных битвах с инородцами и иноверцами.

Православная церковь не включала в галерею героев светских деятелей. Список последних официально никем не утверждён, и мы сориентировались на лиц, изображённых на монументе, посвящённом Тысячелетию Руси, установленном в 1862 г. в Новгороде. Автором проекта был скульптор Михаил Микешин. Список этот был согласован с представителями правящей династии Романовых.

На барельефах памятника мы видим язычника князя Рюрика, нанятого русскими для защиты от врагов, что трактовалось как факт обретения государственности, великого князя Ивана III, создавшего русское централизованное государство.

Впрочем, тут же изображен князь Константин Острожский - фигура неоднозначная, поскольку поддерживал православных в Великом княжестве Литовском, но возглавлял литовские войска, воевавшие с Русским царством. Вряд ли это позволяет его включить в круг почитаемых русских героев. Также большой вопрос вызывает включение в когорту русских героев изображённых на барельефе памятника литовских князей Гедемина, Ольгерда и Витовта, игравших аналогичную роль в русской истории.

Зато вполне обоснованно включение в число великих русских военачальников князя Даниила Щени, разбившего литовцев, князяМихаила Воротынского, разбившего татар, князя Михаила Скопина-Шуйского, разбившего поляков, атамана Ермака, возглавившего завоевание казаками Сибири. В числе героев также духовный писатель Авраамий Палицын, крестьянин Иван Сусанин.

А вот царя Ивана IV Грозного в списке почитаемых героев нет, хотя он присоединил к Руси Казанское и Астраханское царства, подчинил Сибирское царство. Не лишним было бы включение в галерею героев и князя Дмитрий Хворостинина, принимавшего участие, наряду с князем Михаилом Воротынским, в отражении набегов татар, а также западноевропейцев. Эта несуразица возникла в процессе перехода власти от династии Рюриковичей к династии Романовых.

В честь царских персон или высокопоставленных вельмож назывались города, которые они основывали. Это был тоже способ формирования галереи героев. Называя город Юрьев, к примеру, ежедневно поминали основавшего его князя Ярослава Мудрого, в крещении Юрия.

3. Галерея героев великорусского народа

В начале XVII в. русская народность пережила Смуту – обширный социально-экономический и политический кризис. Окончание Смутного времени историки соотносят с изгнанием польско-литовских оккупантов из Кремля в ноябре 1612 г. Это событие ознаменовало завершение трансформации русской народности в великорусский народ, включивший в себя, на равных началах, проживавшие в стране малые этносов - татар, башкир и др.

Православная церковь в лике святых, прославила в этот период: священномученика Гермогена, патриарха; блаженную Ксению Петербуржскую, юродивую; святителя Тихона Задонского; преподобного Паисия Величковского; преподобного Серафима Саровского; святителя Мелетия, архиепископа Харьковского; святителя Филарета, митрополита Московского; святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского; праведного Иоанна Кронштадтского. Все перечисленные, и ещё около двух сотен лиц, были православными деятелями или мучениками за веру.

Правители, военачальники, деятели культуры из списка поминаемых православной церковью исчезли. Зато стала формироваться отдельная галерея светских героев, которая, правда, не была так формализована, как в православной церкви.

Вначале мы упомянем светских героев того периода, запечатлённых на барельефах памятника Тысячелетию Руси. Государственные деятели на нём начинаются с основателя династии Романовых - царя Михаила Фёдоровича, дополняются князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой Мининым, возглавившими народное ополчение, изгнавшее из страны польско-литовских оккупантов. В числе церковных деятелей на барельефах памятника изображены Пётр Могила, митрополит, многое сделавший для развития православия в тогда обособленной Малороссии, а также архиепископ Феофан Прокопович, проводивший государственные реформы, но явно склонившийся к протестантству.

На барельефах памятника изображены реформаторы и благотворители Фёдор Ртищев и Алексей Адашев, дипломат Алексей Ордын-Нащёкин. К ним примыкают князь Григорий Потёмкин, чиновник-реформатор Михаил Сперанский, атаман Богдан Хмельницкий, выступавший за присоединение Малороссии к Великороссии В числе военных героев изображены: фельдмаршалы Борис Шереметьев, Михаил Голицын, Пётр Салтыков, Бурхард Миних, графы Алексей Орлов и Пётр Румянцев-Задунайский, генералиссимус Александр Суворов, генерал Барклай-де-Толли, фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Дмитрий Сенявин, атаман Матвей Платов, генералы Пётр Багратион, Иван Дибич, Иван Паскевич, адмиралы Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов.

Из правителей на рассматриваемом памятнике запечатлены: царь Алексей Михайлович, значительно расширивший территорию государства; император Пётр I, который сильно потеснил церковную иерархию, но много сделал для развития русской государственности; императрица Екатерина II, проведшая ряд важных реформ и также значительно расширившая границы империи; император Александр I, победитель Наполеона; император Николай I, присоединивший к стране ряд новых земель.

В состав когорты деятелей культуры и науки Микешин поместил учёного Михаила Ломоносова, поэтов Дмитрия Фонвизина, Гавриила Державина, артиста Фёдора Волкова, историка Николая Карамзина, поэтов Ивана Крылова, Василия Жуковского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, драматурга Александра Грибоедова, писателя Николая Гоголя, композиторов Михаила Глинку и Дмитрия Бортнянского, художника Карла Брюллова. Этим были отмечены их значительные заслуги в формировании духовности великорусского народа.

На 1862 г. галерея великих русских людей на памятнике, естественно, обрывается. Жизнь великорусского народа же продолжалась и мы можем сами перечислить, хотя бы кратко, тех, кто внёс заметную лепту в его формирование. Сделаем это на основании того, что этим героям, усилиями самодержцев или уже появившейся гражданской общественности, после смерти установили памятники.

Памятники были установлены: химику Дмитрию Менделееву, хирургу Николаю Пирогову, физиологу Ивану Сеченову; писателям Фёдору Достоевскому, Льву Толстому, Ивану Тургеневу, Михаилу Салтыкову-Щедрину, Антону Чехову, Алексею Островскому. Из числа русских композиторов памятника удостоились: Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, из числа художников - Александр Иванов, Иван Шишкин, Виктор Васнецова, Василий Суриков, Василий Верещагин, Илья Репин.

Появилась новая форма увековечения памяти деятелей культуры, искусства, науки – мемориальные усадьбы, квартиры, музеи. В них сохранялся интерьер в котором жили герои, их личные вещи, рукописи, ноты, рисунки, фотографии. Эти заведения посещали поклонники их талантов. В честь учредителей назывались созданные ими театры, музеи, картинные галереи, больницы, издательства.

Здесь мы не упоминаем о системах почитания архитекторов, инженеров, предпринимателей, благотворителей, государственных мужей, ибо только их простое перечисление заняло бы множество страниц.

Остановимся на военачальниках. Российское военно-историческое общество составило недавно список из ста выдающихся русских полководцев. В нём, помимо перечисленных выше, упомянуты следующие генералы и адмиралы: Фёдор Апраксин, Никита Репнин, Александр Меньшиков, Александр Бутурлин, Фёдор Ушаков, Григорий Спиридонов, Алексей Аракчеев, Алексей Ермолов, Михаил Муравьёв, Михаил Скобелев, Михаил Алексеев, Степан Макаров, Павел Плеве, Алексей Брусилов, Николай Юденич, Василий Гурко, Лавр Корнилов, Антон Деникин, Александр Колчак, Пётр Врангель и некоторые другие. Кто-то из них удостоился памятника от потомства, кто-то нет.

Из правителей мы бы упомянули императора Александра II, обеспечившего мирный переход от крепостничества к буржуазному строю, значительно расширившего территорию страны, и императора АлександраIII, начавшего целенаправленное строительство русской нации. Оба удостоились многочисленных памятников от потомства.

В великорусский период истории сложилась стройная система фиксации героев через награждение их высшими государственными наградами. В частности, в 1769 году Екатериной II был учреждён Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия, ставший высшей военной наградой Российской империи. Среди кавалеров этого ордена были военачальники, совершившиевоинские подвиги. Нижние чины награждались Георгиевским крестом. За государственные заслуги на мирном поприще герои награждались другими орденами.

В рассматриваемый период сохранилась практика называть города в честь основывавших их лиц. Наиболее известным из них был Санкт-Петербург в честь Петра I, Екатеринодар и Екатеринослав в честь Екатерины II.





Усилиями всех этих названных и многих тысяч других, не названных здесь, героев шло строительство русской нации. Однако из-за корысти и инерции основной части правящих элит, большой доли нерусского и неправославного населения проект строительства русской нации провалился.

От великорусского ядра отпали не охваченные влиянием русских социальных инструментов и институтов инородцы, проживавшие на окраинах Российской империи. Они стали создавать свои собственные государства. Немаловажную роль в этой новой Смуте сыграли, враждебные русским немецкие и англосаксонские элиты.

4. Галерея героев советской нации

После захвата в октябре 1917 г. власти большевистскими элитами они начали строительство советской нации. В ней великороссы были всего лишь одним из составляющих этнических элементов, к тому же элементом, имевшим худшие социальные позиции, чем все прочие. Отметим, что официально советская нация в тот период, неверно с точки зрения классификации форм социальных общностей, называлась многонациональным советским народом.

Старая галерея великорусских героев большевиками была полностью разрушена. Православная церковь подверглась притеснениям и перестала возводить лиц, совершивших духовный подвиг, в ранг святых, возможности для поминания ранее провозглашённых святых резко сократились. Отменили имперскую систему званий и наград. Стали сносить памятники "царям и их прислужникам", а заодно тем деятелям культуры и науки, которые пришлись не ко двору новым властям, переименовывать топографические названия.

Основу новой галереи героев составили те деятели, которые являлись, по мнению большевиков, предтечами нового социального строя. Состав этой галереи был определён в плане советской монументальной пропаганды, составление которого инициировал руководитель первого советского правительства Владимир Ленин.

Монументально увековечить предполагалось: Спартака, Тиберия Гракха, Брута, Гракха Бабефа, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Августа Бебеля, Фердинанда Лассаля, Жана Жореса, Поля Лафарга, Ж.-П.Марата, М.Робеспьера, Ж.-Ж. Дантона, Джузеппе Гарибальди, Степана Разина, Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Александра Герцена, Михаила Бакунина, Петра Лаврова, Ивана Халтурина, Георгия Плеханова, В.Володарского (Гольдштейна), Шарля Фурье, Анри Сен-Симона, Роберта Оуэна, Андрея Желябова, Софью Перовскую, Николая Кибальчича. Это были или теоретики коммунизма, повстанцы и революционеры, разрушавшие свои общества, или российские террористы, ответственные за убийство видных государственных деятелей.

В список писателей, которым надлежало поставить памятники, большевики включили критиков российского государства: Радищева, Чернышевского, Белинского, Огарёва, Добролюбова, Писарева, Шевченко.

В целом это была галерея героев, которые своей деятельностью разрушали не только конкурирующую дворянско-буржуазную элиту, но и великорусский народ, ослабляли его государственность.

Большинству из выбранных персон были поставлены памятники на значимых общественных площадках. Более того, в их честь стали называть улицы, площади, города. Так, в 1919 г. Екатеринштадт был переименован в Маркштадт (с 1942 г. - Маркс), в 1924 г. Петроград превратился в Ленинград, в 1931 г. город Покровск переименовали в Энгельс. В каждом советском городе появились улицы, площади Маркса и Энгельса.

По прошествии нескольких лет после революции галерея советских героев стала пополняться революционными, партийными и советскими деятелями, военачальниками времён Гражданской войны.

В честь новых героев стали менять топографические названия. Так, город Гатчина был переименован в Троцк, в честь Льва Троцкого. В честь Климента Ворошилова переименовали Луганск, Ставрополь и Уссурийск. В честь Иосифа Сталина были переименованы Царицын, Юзовка, Душанбе, Новокузнецк, Цхинвал. Число районов, улиц, площадей, названных именами этих людей, исчислялось многими сотнями.

Лицам, включённым в галерею советских героев устанавливались памятники после смерти, а то и при жизни. Первый полномасштабный памятник Ленину появился в 1924 г., сразу после его смерти. Первый памятник Сталину появился в 1929 г., к его 50-летию. С 1938 г. парные памятники Сталину и Ленину стали массово устанавливать по всем областным городам, затем появились типовые одиночные монументы Сталину во всех городах, а зачастую и в сёлах.

Персоны, проигравшие в борьбе за власть, исключались из галереи героев. Тогда названные в их честь города, улицы и площади снова меняли свои названия. Троцк был переименован в Красногвардейск, Сталинград -- в Волгоград. Городам Дзержинск, Свердлов, Киров "посчастливилось" сохранить свои имена, поскольку политические деятели, в честь которых их окрестили, умерли до объявления их врагами народа.

Памятники "врагам народа" безжалостно сносились, портреты поверженных героев вымарывались из книг, газет и журналов, упоминания о них убирались из мемуаров, текстов песен.

Таким образом первоначально созданная галерея советских героев была крайне неустойчива, удовлетворяла амбиции вождей, но не оказывала необходимого влияния на массы.

Исключение составляла мемориализация основателя советского государства - Владимира Ленина. Она включала в себя, помимо наречения его именем многочисленных городов, улиц и площадей, повсеместную установку памятников, размещение в государственных учреждениях портретов, издание собрания сочинений и его автобиографий, создание фильмов. После смерти останки вождя революции были мумифицированы и размещены в мавзолее на Красной площади в Москве. Было организовано поклонение им. Имя Ленина постоянно поминалось на всех государственных мероприятиях, на государственном уровне отмечался его день рождения. Это позволило создать образ, вокруг которого сплачивалась не только правящая элита, но и массы советского народа.

В целях систематизации советской галереи героев в 1934 г. в стране было введено звание Герой СССР – высшая степень отличия, которую присваивали "за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига."

Первыми награждёнными званием Герой СССР стали полярные лётчики, которые спасли экипаж тонущего в Арктике советского судна. Галерея героев стала наполняться людьми, которые совершили важные для советской нации подвиги в гражданской или военной сферах. В основном это высокое звание получали участники Великой Отечественной войны. Среди них были подростки, юноши и девушки: Леня Голик, Валя Котик, Зина Портнова, Зоя и Александр Космодемьянские.

В числе награждённых званием Героя СССР были и руководители советского государства – И.Сталин, Н.Хрущёв, Л.Брежнев, полководцы Г.Жуков, А.Покрышкин, И.Кожедуб, К.Ворошилов, С.Будённый, А.Василевский. В годы советской власти это высокое звание присваивалось всем космонавтам.

Для награждения учёных, деятелей народного хозяйства в 1928 г. было учреждено звание Герой Труда. В 1938 г. оно трансформировалось в звание Герой Социалистического труда.

Первое звание Героя Социалистического труда было присвоено Сталину, в связи с его шестидесятилетием. Однако в основной массе награждённые были простыми рабочими, колхозниками, военными конструкторами, учёными. Это звание присвоили также ряду государственных деятелей - Л.Берии, Г.Маленкову, А.Микояну, В.Молотову.

Лицам, имевшим две высшие советские награды, устанавливались бронзовые бюсты на их малой родине.

Особо необходимо отметить процесс героизации первого космонавта Юрия Гагарина. Он был удостоен звания Герой СССР, после смерти ему было установлено множество памятников, родной город Гжатск переименован в Гагарин. С именем Гагарина связан праздничный День космонавтики, приходившийся на 12 апреля (рабочий день) – день полёта в космос. Это был поистине народный праздник. Фигура Гагарина также была крайне важна для сплочения советского народа.

Для награждения деятелей науки, культуры, искусства и литературы в 1939 г. установили Сталинскую премию, предполагавшую выплату крупной суммы денег. Лауреатами этой премии стали: авиаконструкторы С.Ильюшин, А.Яковлев, А.Микоян, кинорежиссёры И.Пырьев и Ю.Райзман, писатель К.Симонов, композитор С.Прокофьев и множество других, весьма достойных лиц.

После смерти Сталина премию его имени ликвидировали. В 1956 г. вместо неё учредили Ленинскую премию. Среди награждённых этой премией деятелей культуры были: балерина Г.Уланова, певица Л.Зыкина, скульпторы С.Коненков, Е.Вучетич; писатели Л.Леонов, М.Шолохов, К.Симонов, В.Шукшин; режиссёры Г.Товстоногов, С.Бондарчук, Г.Чухрай; композиторы Д.Шостокович, А.Хачатурян, С.Свиридов; драматург Н.Погодин, песенник В.Соловьев-Седой, художники П.Корин, А.Дейнека, С.Герасимов, А.Пластов; артисты Н.Черкасов, М.Ульянов.

По приведённым именам видно, что высокие звания присуждались многим деятелям культуры, которые раскрывали русскую тему в своих произведениях. Было среди лауреатов и множество представителей других этносов, но они все работали в духе советского интернационализма, не переходили "красных линий" национализма, установленных коммунистами.

Звания Герой СССР и Герой Социалистического труда, Лауреат Сталинской или Ленинской премий позволили упорядочить систему формирования галереи героев, способствовали цементированию советскую нации.

За неимением места мы не будем рассматривать более подробно галерею советских героев. Отметим только, что в годы Великой Отечественной войны она была дополнена русскими героями. В её состав включили А.Невского, А.Суворова, М.Кутузова, Ф.Ушакова, П.Нахимова, Б.Хмельницкого - через утверждение воинских орденов в их честь. "Реабилитировали" многих деятелей культуры, искусства, науки и техники "царского времени". В их честь стали устанавливать памятники, открывать музеи, называть театры, улицы и площади.

Советская нация распалась, когда доля русских в составе населения страны сильно сократилась, они подверглись советизации и утратили понимание важности сохранении своего государства, поскольку находились в нём на второстепенных позициях. Правящим в союзных республиках этническим элитам были сделаны значительные уступки, в том числе позволившие им сформировать свои собственные нации.

Эффективность применения советских социальных инструментов и институтов, в том числе галереи героев, в последние голы существования СССР резко снизилась. Награждение Л.Брежнева 117 орденами и медалями, Ленинской премией по литературе за не им написанную трилогию, переименование г. Набережные Челны в Брежневск -- только один пример такого рода девальвации.









5. Галерея героев российской нации

В 1991 г. пришедшие к власти в Российской Федерации посткоммунистические элиты озаботились прежде всего накоплением частного капитала и сохранением своих позиций в политической сфере. Социальная сфера была ими отдана на откуп англосаксам, которые принялись на остатках советской нации строить российскую нацию. В числе предпринятых англосаксами мер "мягкого влияния" было разрушение галереи советских героев и создание новой - российской.

Наиболее успешно эта линия проводилась через масс-медиа, которые практически полностью попали под иностранное влияние. Через них шла духовная дезориентация населения страны, навязывалась новая галерея героев. По большей степени это были удачливые расхитители государственной собственности, откровенные уголовники, обслуживающие их деятели шоу бизнеса.

Образцами для подражания в СМИ выставлялись, например, участники семибанкирщины – лица сосредоточившие в своих руках более половины богатства страны: Борис Березовский, Михаил Ходорковский, Михаил Фридман, Пётр Авен,Владимир Гусинский, Александр Смоленский, Владимир Потанин, Виталий Малкин, Владимир Виноградов.

Впрочем, сами они своё вызывающее богатство считали вещью, вполне заменяющей признание из социального статуса.

Политическими фигурами, навязываемыми масс-медиа российской нации, стали политики Борис Немцов, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Михаил Ходарковский, Алексей Навальный.

В СМИ постоянно мелькали: певцы Алла Пугачева, Софья Ротару, Филипп Киркоров, Андрей Макаревич (признан иноагентом); "разговорники" Максим Галкин (признан иноагентом), Евгений Петросян; ведущие Ксения Собчак, Алексей Венедиктов (иноагент), Виктор Шендерович (иноагент), Александр Невзоров (иноагент). Им под стать были лица, претендующие на звание художника: перформер Андрей Бартеньев, вечно стебущиеся Виталий Комар и Александр Меламид, "человек-собака" Олег Кулик, "разрушитель империализма" Борис Орлов. В когорту творцов "россиянства" надо включить режиссёра Кирилла Серебренникова, галериста Марата Гельмана (иноагент), писателей Светлану Алексиевич (иноагент) и Дмитрия Быкова (иноагент). Звездой "россиянского" тик-тока стал наркоман Даня Милохин с 14 миллионами подписчиков.

Все эти лица участвовали в строительстве социальной общности, построенной на бездуховности, деньгах, потребительстве, пустой известности.

После февраля 2022 г. вся эта псевдоэлита бежала из России и стала активно участвовать в разрушении российской нации, также на деньги, которые выделили англосаксы.

В первые годы нахождения у власти российской элиты начали проводить линию на "декоммунизацию" памятников и топографических названий. Стали сносить памятники Ленину, другим видным государственным деятелям советского периода. Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом, Свердловску вернули историческое имя Екатеринбург. Сменились названия многих улиц и площадей. Однако процесс этот быстро остановили, поскольку он встретил сопротивление ещё во многом советского населения. Массы не воспринимали также навязываемое им "россиянство", подспудно выступали за возрождение русской нации.

С разрушением формализованной галереи советских героев после 1991 г. в России дела обстояли также весьма неоднозначно. Советскую систему почётных наград и званий отменили. Однако Герои СССР и Герои Социалистического труда свой юридический и социальный статус сохранили.

В 1992 г. учредили звание Герой России, которое соответствовало званию Герой СССР. Среди удостоенных звания Герой России за прошедшие три десятилетия были космонавты, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны и иных боевых действий, лётчики-испытатели, разведчики, конструкторы, учёные, государственные деятели, спортсмены.

В 2013 г. учредили звание Герой труда России. Среди награждённых были академик Е.Велихов, ракетостроитель Г.Ефремов, государственный деятель Н.Рыжков, певец И.Кобзон, директор музея А.Аксенова, музыкант Ю.Башмет, дирижёр В.Гергиев, хормейстер В.Захарченко, дипломат С.Лавров, кинематографист Н.Михалков, учителя, врачи, журналисты, спортсмены, работники промышленности, сельского хозяйства.

В целом можно говорить о том, что высокий социальный статус предоставлялся через этот канал формирования галереи героев весьма достойным людям.

Русская православная церковь после образования Российской Федерации была восстановлена в своих правах. Это позволило ей провозгласить святыми пострадавших от действий большевиков новомучеников и исповедников.В их состав включили: Тихона, патриарха Московского; Владимира, митрополита Киевского; Вениамина, митрополита Казанского; Петра, митрополита Крутицкого, Серафима, митрополита Ленинградского, множество епископов, священников, монахов, послушников, псаломщиков. К числу мучеников отнесли также императора Николая II и членов его семьи.

Однако почитание новомучеников и исповедников, пословам представителей самой церкви, "не вошло в духовный оборот" не только светских, но и воцерквленных людей. Видимо, это остановило процесс придания статуса святых новым подвижникам православной веры.









6. Проблемы построения галереи героев русской нации

С 2014 г. в России наметилась явная тенденция к переходу от проекта строительства российской нации к проекту строительства русской нации. Она выявила ряд проблем, в том числе проблем построения галереи героев русской нации. Проблем много, и они слабо изучены и артикулированы, поэтому остановимся только на некоторых, как нам кажется, важнейших.

Прежде всего, следует создать обозримую официальную галерею героев русской нации, включив в неё ключевые фигуры с момента её становления до настоящего времени. В список могут войти, например, сто выдающихся людей – духовных лиц, правителей, военачальников, простых воинов, учёных, деятелей культуры и народного хозяйства. Они должны быть увековечены в названиях городов, различных объектов, в памятниках. Их подвиги должны изучаться в школе, обсуждаться в масс-медиа, их юбилеи -- отмечаться на государственном уровне.

Попытки действий в этом направлении уже предпринимались. Например, учреждены памятные дни России: День героев Отечества (9 декабря), Дни памяти павших в Великой Отечественной (22 июня) и в Первой мировой войне (1 августа), День неизвестного солдата (3 декабря). Однако поминаемые в эти дни не персонифицированы, героические образцы их поведения не воспроизводятся.

Другой попыткой было проведение в 2008 г. всенародного голосования в рамках проекта "Имя России". Голосование выделило двенадцать выдающихся фигур: Александра Невского, Александра Пушкина, Фёдора Достоевского, Петра I, Владимира Ленина, Александра Суворова, Екатерину II, Ивана Грозного, Петра Столыпинв, Александра II, Дмитрия Менделеева и Иосифа Сталина. На первое место в ходе голосования выдвинулся Иосиф Сталин, что отражало запрос масс на волевого и умного руководителя государства, защищающего интересы народа. Результаты голосования не удовлетворили организаторов проекта, и в последний день на первое место была искусственно выдвинута относительно нейтральная для тогдашних властей фигура святого благоверного князя Александра Невского.

Новая попытка формирования общепризнанной галереи героев была сделана в 2019 г., когда провели голосования по присвоению имён великих соотечественников российским аэропортам. По итогам голосования московскому аэропорту Домодедово было присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина. В честь поэта Михаила Лермонтова назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский -- имя Петра I. Всего свои имена получили 44 аэропорта.

В пересмотре в настоящее время нуждается название ряда городов, причём это не обязательно должен быть возврат к их досоветским именам. Существует запрос на переименование Волгограда в Сталинград, связанный с тем, что действия Сталина в Великую Отечественную войну помогли сохранению русского народа, существовавшего в составе советской нации, хотя в целом онпроводил далеко не про-русскую политическую линию.

В урегулировании нуждается вопрос о мемориализации фигуры Ленина. Не вызывает возражения признание его роли в создании советского государства, но увековечение его останков через мумификацию противоречит христианским традициям.

Канал формирования галереи героев через присвоение званий Герой России и Герой труда России действует достаточно эффективно и должен продолжить свое функционирование.

Ещё одним каналом формирования галереи героев является ныне действующий порядок награждения деятелей культуры и искусства, науки и техники, благотворителей и правозащитников Государственной премией России. Заметим только, что число ежегодно награждаемых велико и необозримо для простого человека. Это крайне затрудняет включение их в галерею героев и принятия в качестве образца для подражания. Деятельность же отобранных деятелей культуры, искусства, науки и техники могли бы чаще подсвечиваться в масс-медиа.

Явно не хватает присвоения статуса "святой" достойным священникам, мученикам и защитникам веры Русской православной церковью. Между тем, примеры такого служения есть. Несомненно, что их подвиги должны широко освещаться в СМИ.

Вне рамок системы фиксации героев остался значительный контингент русских, живущих за пределами России и зачастую не имеющих российского гражданства Их вклад в развитие и сохранение русской нации остаётся не отмеченным. Между тем, многие из них дают образцы исповедничества русских светских духовных ценностей и даже принимают мучительную смерть.

Список проблем может быть продолжен. Главное же -- тема формирования галереи героев русской нации должна стать предметом общественной дискуссии.





Александр Гапоненко