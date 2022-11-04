Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

После распада СССР пришедшая к власти в России элита взяла курс на строительство "российской нации", предполагающее разложение духовных ценностей и разрушение социальных практик русского народа. Конечной целью было встраивание населения России в западную цивилизационную систему на правах колониального, не имеющего собственного духовного и культурного стержня народа.

Запад получал из России дешёвое сырьё и неплохо наживался на этом. От полученных прибылей он отделял некую толику на подкуп российских элит. Они успешно реализовывали интересы "западных партнёров", в том числе активно участвовали в продвижении проекта "российская нация".





Необоримая жадность сгубила Запад. Он стал в ходе "цветных" революций напрямую подчинять себе "серое" постсоветское пространство, размещать на нём свои воинские контингенты. Это угрожало самому существованию правящей в России элиты, и часть её, так называемые силовики, взяли курс на пресечение этих опасных поползновений.

Переход конфликта Запада и России в фазу прямого военного столкновения, отказ от колониального статуса остро поставил вопрос о замене проекта "российская нация" на проект "русская нация".

Первым делом было ограничено западное финансирование российских научных и творческих элит, на части из них поставили штамп "иностранный агент". Сняли запрет на уголовное преследование знаковых фигур западного влияния по фактам их участия в коррупции, воровстве, незаконном присвоении бюджетных средств. В эмиграцию после этого потянулись галкины, пугачёвы, собчаки, макаревичи -- образцы, поведение которых прозападные СМИ навязывали массам. Затем начались чистки в политической и экономической элитах, которые открыто поддержали военные действия Запада на постсоветском пространстве. За границу после этого потянулись чубайсы, абрамовичи, тиньковы, мильнеры.

Все эти процессы дают основание предполагать, что на месте "российских" во главе ключевых социальных институтов появятся русские элиты.

Однако переход от строительства российской к строительству русской нации, помимо смены элит, требует также разработки и внедрения соответствующих инструментов формирования нации. Мы уже писали о том, каким может быть девиз ( Александр Гапоненко: О девизе русской нации | Изборский клуб (izborsk-club.ru) , символ( Александр Гапоненко: Малый юсь, как символ русского единства | Изборский клуб (izborsk-club.ru) , некоторые праздники( Александр Гапоненко: Что русская нация будет отмечать 3 сентября? | Изборский клуб (izborsk-club.ru) русской нации.





Рассмотрим теперь какие церемонии и ритуалы следовало бы восстановить или ввести вновь в ходе строительства русской нации.

ценностям. По-другому, церемония -- это социальная практика символического характера.

Церемония - есть набор символических действий, которые совершаются для демонстрации преданности тем или иным светским духовным ценностям, придать социальную значимость этим

Наиболее распространёнными являются следующие церемонии: введение в должность высших должностных лиц (интронизация, инаугурация, акколада, присяга); приём (аудиенция) высшим должностным лицом представителей других стран; открытие или закрытие работы важного политического (парламент), экономического(предприятие), социального института (больница); открытие важного мероприятия или культурного объекта (выставки, памятника); награждение высшим должностным лицом героев; проведение высшим должностным лицом смотра войск (парад); празднование важного общественного события (юбилей основания, судьбоносной битвы, совершения героем подвига, день рождения выдающегося политика или творческого деятеля); формирование галереи героев; заключение брака, рождение ребенка, прощание с умершим (в светском формате исполнения).





Ритуал -- это набор символических действий, которые служат для демонстрации принадлежности к какой-то системе религиозных ценностей. Наряду с церковными службами, участием в коллективных молитвах, шествиях существуют символические религиозные действиями при заключении брака, рождении ребенка, прощании с умершим, вхождение в круг верующих (таинства). Это действия по распространению религиозных ценностей: соблюдение поста, принятие обета молчания, безбрачия, бессребничества, отшельничества, столпничества, отрешения от мирской жизни, совершение походов по святым местам и т. д.





Живущая в России нация состоит не только из русского народа, исповедующего православие, но и из народов исповедующих ислам, буддизм, иудаизм, шаманизм, различные формы протестантства, принадлежащих к разным культурным традициям. Это делает невозможным прямое распространение на общую социальную жизнь нации ритуалов отдельных религий, в том числе и православия. Именно по этой причине развитая нация декларирует принцип отделения церкви от государства.

В светских же церемониях вполне возможно и необходимо усиление русской компоненты.

С 1 сентября 2022 г. в российских школах введен церемониал еженедельного поднятия (спуска) государственного флага, во время которого исполняется российский гимн. На мероприятии может оглашаться календарь государственных праздников на неделю, исполняться художественные произведения. Указом минобразования регламентируется использование государственной символики в месте проведения церемониала и в целом в школе.

В советское время существовала хорошая традиция присвоения каждой школе имени героя Великой Отечественной войны, открытия посвящённого ему кабинета, изучения совершённого героем подвига в контексте прошлой войны, проведения конкурса сочинений, классных заседаний на эту тему. Эту традицию целесообразно восстановить, включив в список почитаемых героев дореволюционные и современные фигуры.

Логично было бы подобного рода церемонию проводить не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Очевидно, что еженедельные церемонии в них проводить затруднительно, но начало (окончание) учебного семестра вполне возможно отмечать поднятием государственного флага и исполнением государственного гимна, равно как и делать этот церемониал элементом заседаний, посвящённых ключевым государственным праздникам.





Развивая эту мысль, следует отмечать юбилеи персон, в честь которых были названы вузы. Например, Московский госуниверситет мог бы поминать на торжественных мероприятиях Михаила Ломоносова, в честь которого он назван. Санкт-Петербургский университет, который в разгар перестройки избавился от имени советского патриота Андрея Жданова, вполне мог бы получить нового "духовного покровителя". Скажем, св. Ионна Крондштадского – священника, религиозного писателя, общественного деятеля русского консервативного направления. После получения покровительства святого можно было бы проводить мемориальные мероприятия в его честь, скажем, конференции или чтения.





В рамках обсуждения темы возрождения русских церемоний следует рассматривать тему введения обязательной школьной формы, которая бы нивелировала социальные различия школьников в одежде в рамках учебного процесса. В отношении студентов это могли бы быть кепки, майки, спортивные кофты с эмблемами вузов. Не помешало бы в этом контексте и создание студенческих корпораций со своими уставами, формой, традициями поддержки выпускниками друг друга. Чем студенты МГУ и СПГУ хуже студентов Оксфорда или Кембриджа?

Отдельной темой является формирование галереи героев и использование примеров их поведения для подражания. За образец может быть взят ритуал, который использует Русская православная церковь. В ней лица, совершившие значимые поступки по утверждению веры, причисляются к лику святых или мучеников, регулярно поминаются во время церковных служб. Со святых пишутся иконы, которым люди поклоняются, признавая то, что они представляют их интересы перед Богом. О жизни святых и мучеников составляются описания – жития. Их останки находят упокоение в храмах и монастырях, как мощи. На этих мощах закладываются новые храмы.





Лицам, которые совершили важный для существования русской нации -- геройский -- поступок сейчас присваивается статус Героя России. Они награждаются медалью Золотая Звезда, им устанавливается на родине бронзовый бюст, назначается материальное вознаграждение. Эта почести вполне могут быть дополнены правом на захоронение на Национальном кладбище.

К сожалению, в настоящее время в России нет полноценного Национального кладбища, подобного Арлингтонскому кладбищу в США, Пантеону героев во Франции или Вестминстерскому аббатству в Великобритании. В советское время национальных героев хоронили в Кремлевской стене или у Кремлевской стены, сейчас такую функцию отчасти выполняют Новодевичье кладбище и Военный мемориал «Пантеон защитников Отечества». Высокого социального статуса последняя усыпальница не получила.





Все описываемые процедуры героизации и чествования героев русской нации могут показаться малозначимыми. Однако их дефицит вызывает поклонение ложным героям. Чрезвычайное внимание прозападных СМИ к поступкам Ксении Собчак, Бориса Галкина, Михаила Ефремова создали им ореолы героев, которым нужно подражать. Это при том, что за ними числились уголовные преступления, святотатство, грубые русофобские высказывания. Правильно говорит русская народная пословица по этому поводу: свято место пусто не бывает! Пословица имеет продолжение: а пусто место не бывает свято!

Затронем ещё проблему установления церемоний проведения русских праздников.

В 2005 г. 4 ноября стало установленным законом государственным праздником -- Днём народного единства. В этот день стало отмечаться изгнание в 1612 г. из Кремля народным ополчением польских оккупантов и окончание Смуты. В составе того народного ополчения были русские, татары, башкиры и представители других народов, и они вместе сражались за независимость своей Родины. На эту же дату выпадает празднование православной церковью Дня Казанской иконы Божьей Матери.

Учредить этот праздник была прекрасной идеей. Однако церемониал праздника в соответствии с заложенной в нём идеей не был прописан. Высшие должностные лица государства возлагали цветы к памятнику вождей ополчения 1612 г. -- купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Состоялись народные гуляния, поскольку этот день был объявлен выходным. Устраивались концерты, но они не несли в себе русского народного содержания. Реконструкцию исторического штурма Кремля перенесли из Москвы в Нижний Новгород, чтобы не возникали ненужные ассоциации.

исключительно в чёрном цвете. Мощный инструмент русского национального строительства был надолго выбит, удар был настолько силён, что не отмечалось даже 400-летие освобождения Кремля от польских оккупантов.

Ситуацию попытались исправить активисты-общественники, проведя Русский марш – демонстрацию мощи и единства русского народа. Однако прозападные "российские" элиты инсценировали эпизоды с проявлением экстремизма в ходе марша и целью дискредитации русского народного праздника. Прозападные "российские" СМИ стократ усилили проявления экстремизма во время проведения Русского марша и представили телезрителями и читателям сам праздник