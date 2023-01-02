О стартапах по продлению жизни

Медуза (издание является иностранным агентом) выпустила текст про старение, смысл которого — все биотех-стартапы в longevity, то есть в сфере продления жизни — мошенники.



Не думал, что именно мне придется защищать longevity-биотех, я-то как раз выступаю за открытые некоммерческие подходы. Но всех людей из биотеха longevity назвать мошенниками — это слишком, конечно. А главное, так можно делать безнаказанно. "...Да, они все там жульё..", - махнули рукой и пошли дальше.



Нет, мы так просто этого не оставим.



Итак, сам текст. Сначала идёт долгий и стандартный рассказ о механизмах старения со ссылками на довольно старые работы. Где перепутаны старость и старение. Вот с такими пассажами: «Из предыдущего абзаца вы мало что поняли? Ничего!»



Почему ж не поняли? Поняли, что автор собрала ссылок на Биомолекулу 2016 года и склепала материал.



Неожиданный поворот происходит в конце статьи: «Ученые по всему миру ищут различные подходы борьбы с признаками старения клеток…», — нет, не только клеток и не с признаками, а с причинами.



«И все же наука в этой области находится лишь в самом начале пути…», — так можно сказать про любую науку. Впереди всегда множество открытий. А вот какая дистанция осталась до технологий продления жизни человека мы просто не знаем. Это не может быть аргументом против стартапов.



Наконец, идёт позиция Ильи Ясного.



«Большая удача, что нам вообще удается лечить хоть что-то. И что даже удалось достичь прогресса в борьбе с раковыми, аутоиммунными и наследственными заболеваниями. Но такие вещи, как мозг или иммунная система, — это следующий уровень знания. Здесь даже с более «простыми» проблемами, чем старение в целом, — например, с болезнью Альцгеймера, — справиться пока не удается».



Это известный аргумент, но он неверно трактует ситуацию. Старение мозга не проще, чем старение всего организма. Мозг — самый сложный орган, всё остальное проще него. Рак не проще старения, а успехи в нём есть благодаря 1000-кратно большему, чем у исследований старения, финансированию.



Eli Lilly заявила, что надеется выпустить в этом году новый метод лечения Альцгеймера. Мы совершенно не знаем, получится ли у них, но точно не предъявляем претензий: да вы сначала решите проблему попроще. Вон волосы из головы выпадают, займитесь этим.



Биотех всё время разбивается о проблему Альцгеймера, но это же не причина оставить попытки. Хотя и мошенничества, и подлога в этой области хватает, но мы же не утверждаем, что все мошенники, кто занимается Альцгеймером.



Дальше идёт главный аргумент Ясного: «Старение охватывает не только мозг, а вообще все системы органов человека, поэтому наивно полагать, что какой-то таблеткой или даже комплексным подходом удастся затормозить сразу все процессы старения в организме».



А откуда следует, что для продления жизни нам требуется воздействовать сразу на все процессы старения? Ровно наоборот, эксперименты на животных показывают, что мы можем добиться продления жизни, воздействуя даже на один путь. А бывает такое, что воздействуя на два, ученые добиваются эффекта сложения.



Может оказаться так, что один процесс вносит 50% вклада в старение, а другой — 0,5%. Мало того, одни события являются причинами других. И мы можем попытаться воздействовать на первоначальные причины.



Скажу больше, даже до конца не понимая весь метаболизм, мы можем разработать терапию старения. Так уже сделано для модельных организмов.



На сколько путей старения надо подействовать, чтобы увеличить продолжительность жизни человека? Чё т я думаю Ясный не знает ответ на этот вопрос.



В противном случае, мы должны указать, что именно является непреодолимой преградой.



Кроме того, а почему, собственно, комплексным воздействием нельзя воздействовать сразу на все процессы старения? На какой именно процесс нельзя будет воздействовать ни при каких обстоятельствах?



«Почему же, несмотря на это, столько компаний обещают разобраться с проблемой старения чуть ли не в ближайшее десятилетие? И почему на рынке так много исследований отдельных лекарств? Ответ простой: люди хотят заработать, уверен Ясный».



Дальше идёт 3 примера. Я могу в ответ привести 333 примера, когда компании или обещали лечить рак, или лечат сейчас, и ничего у них не получилось или они откровенно врут. Означает ли это, что все биотех стартапы в онкологии мошенники?



Когда ты говоришь «все», то должен все и перечислить, а не выдернуть удобные тебе примеры.



Будет ещё тысяча попыток создать лекарство от старости. Зачем стоять на их пути? У каждого биотех-стартапа очень мало шансов создать что-то стоящее и инвесторы хорошо понимают этот риск, но готовы играть в эту игру. Все вместе эти стартапы вносят вклад в движение вперед, проверяя те или иные гипотезы. «Не получилось» — это не обман, это печальное событие, но как раз не попытаться мы не имеем право. Хорошо, что есть люди готовые финансировать проекты с большими рисками.



Само желание заработать денег не криминально. Ты не можешь судить людей исключительно из-за этого факта. Практически все лекарства в мире разрабатываются из желания заработать денег.



Причем, я сам считаю, что именно в борьбе со старением эффективней будут некоммерческие проекты. Но не потому, что все люди из бизнеса — мошенники. Проблема сложная, и нужно много открытых данных, которыми коммерческие компании не могут делиться.



Я не согласен и с трактовкой тех примеров, которые приводит Ясный. Разберем их отдельно, если у читателей возникнет интерес. Думаю, беда биотех-проектов в longevity во многом в том, что они вынуждены искать иную индикацию, не старение, чтобы пройти скорее клинические исследования.



Кстати, как раз TAME и пытается решить эту проблему — добиться исследований именно против старения, а не возраст-зависимого заболевания.



И это не биотех, кстати. Нет там никаких инвестиций, а только пожертвования. С 80-х годов ученые мечтают выяснить, как влияет на старение человека метформин, и спустя 40 лет нашли деньги. Хорошо, хоть фонд Саудовской Аравии поучаствовал. Где тут, вообще, обман?



И, это, давайте переименовывайтесь. Порочите только медузу, как вид. А ведь некоторые из них вообще не стареют.