В информационной войне у русских осталась неприкрытой спина

Начавшаяся в феврале 2022 г. СВО на Украине потребовала от российских правящих элит как можно скорее перейти от строительства российской нации к строительству русской нации.



Российская нация - это встроенная на низших позициях в систему мировой англосаксонской иерархии власти, лишённая этнического ядра, либерально-демократическая по своей природе социальная общность. Русская нация – 'это суверенная, базирующаяся на консервативных духовных ценностях русского народа, авторитарная в политическом плане и социально ориентированная общность людей.

Англосаксы ведут в отношении жителей России две, конкурирующие между собой, линии. Первая - на разрушение методами "жёсткой силы" существующей российской национальной общности на отдельные этнические элементы. Вторая - на формирование с помощью "мягкой" силы зависимой от них российской нации. При этом в ходе реализации обоих проектов англосаксы стараются не допустить строительства русской нации.

Смена моделей национального строительства породила необходимость перестройки системы государственного управления деятельностью всех социальных институтов, в том числе и масс-медиа. Мы уже писали о проблемах перестройки российских социальных сетей и телевидения. В настоящей статье мы рассмотрим проблемы создания русских электронных периодических изданий.

Главной функцией традиционных печатных периодических изданий является сбор, обработка и распространению информации с целью формирования определённых моделей поведения у читательской аудитории. Редакция отбирает строго определённую информацию из огромного массива "сырья", перерабатывает её в текст, расставляет в нём смысловые и эмоциональные акценты и с определённой периодичностью доносит его до своей аудитории. Тексты сопровождаются рисунками и фотографиями для усиления воздействия на читателя. Связь редакции и аудитории односторонняя.

В последние два десятка лет печатную периодику активно вытесняют электронные издания, распространяемые через веб-сайты. Вначале сайт представлял собой электронную копию типографского издания, но потом развился в самостоятельный вид масс-медиа. В отличие от печатного издания, электронное издание может вести расширенный диалог с читателями и корректировать свою деятельность с учетом их мнения, чаще, зачастую в режиме реального времени, обновлять подаваемую информацию, имеет малые издержки на распространение своей "продукции". Обычно современные электронные издания передают не только текстовую, графическую, фото, но и видео, аудио, анимационную, виртуальную информацию. Это делает их мультимедийным.

Раньше, пользователи находили периодические интернет-издания с помощью каталогов и рейтингов. Они попадали на главную страницу медиа, добавляли ее в закладки и становились лояльной аудиторией. Сейчас основными источниками трафика для электронных медиа стали социальные сети, поисковые системы и маркетинг по перенаправлению трафика. Они ведут пользователя прямиком на интересующий их материал. В дополнение к этому появилась возможность создавать дискуссионные площадки, вести блоги.

Интернет-издания гибридизировались - веб-сайты завели не только печатные издания, но и большинство радиостанций,телестанций. Все они открыли странички сразу во многих социальных сетях.

В связи с подобного рода технологическими изменениями границы между периодическими изданиями, телевидением и радио стали весьма размытыми, но не исчезли. Мы сконцентрируемся на рассмотрении периодических изданий в которых преобладают тексты, фото и графика, а видео, аудио материалы только дополняют их.

По обнаруженным автором в интернете данным, в 2014 году россияне в среднем уделяли медиа (газетам и журналам, радио, ТВ, интернету) огромное количество времени - около 8,5 часов в сутки. Среднестатистический гражданин тратил 4 часа на телевидение, почти 3 часа на радио, 1,5 часа на Интернет и около 10 минут на чтение журналов и газет. Это значит, что на чтение электронных изданий тратилось 17-18 процентов всего времени потребителей, уделяемого масс-медиа, -- почти в десять раз больше, чем уделялось чтению изданных типографским образом журналов и газет. За прошедшие после проведённого исследования семь лет влияние электронных изданий на аудиторию значительно усилилось.

По данным авторитетного электронного издания Rambler.ru, в середине декабря 2022 г. наиболее популярным русскоязычным новостным СМИ у россиян была Lenta.ru – 2,8 млн. посетителей в день. Она давала информацию о российских и мировых событиях в режиме реального времени, размещала новости, статьи, фотографии, видео. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

Второе место Rambler.ru отдал РИА Ура.ру. Оно специализировалось на подаче новостей Уральского федерального округа. Дневное число посетителей 1,7 млн. Удивительное исключение для регионального издательства из общего, федерального по своему составу списка первой десятки.

Третье место в рейтинге занимала Газета.ру. Для этого издания было характерна подача главных новостей дня из Москвы и регионов, новости России и мира, события дня и последнего часа, аналитика, комментарии, видео. У этого издания было 1,6 млн. посетителей в день.

Четвертое место заняли СМИ2 – новостной агрегатор и новостная обменная сеть. У него было 1,1 млн. посещений в день. Агрегатор сам новости не создает, но имеет собственный алгоритм их подбора и так влияет на аудиторию.

Пятое место было у "Popcornnews" – сайта о звездах кино и шоу-бизнеса. Его посещали 0,9 млн. человек в день.

Шестое место заняли "Рамблер/главное" с 0,9 млн посетителей. Седьмое место -- у RT на русском языке. Этот телевизионный в своей основе сайт посещали ради чтения новостей 0,9 млн. человек в день. На нём идет круглосуточное обновление новостей: онлайн-репортажи с места событий и их текстовые описания, комментарии экспертов, актуальные интервью, фото и видео репортажи. Восьмое место заняли Рамблер/новости - 0,9 млн. посещений. Девятое место у Информагентства России ТАСС с 0,8 млн. посетителей, и десятое место у EADaily.ru с 0,8 млн. посетителей в день.

Подавляющая часть изданий, попавших в топ-10 рейтинга принадлежит медиахолдингу Rambler&C. Он владеет не только изданиями носящими имя Рамблер, но и Lentа.ru, Газета,ру, многими другими, более мелкими изданиями. Эти электронные издания создавались или приобретались олигархами для оказания влияния на власть, в частности для воздействия на итоги выборов в законодательные органы власти. Длительное время ими владели олигархи Владимир Потанин и Александр Мамут. Поставленные ими редактора формировали либерально-демократическую повестку своих изданий, пичкали аудиторию новостями о смертях, пожарах, катастрофах, скандалах, преподносили богатеев и поп-звезд, навязывали культ денег и потребления, распространяли идеи ЛГБТ. Законодателями моды в социальной жизни для них были англосаксы, в их интересах регулярно критиковались власти.

К 2020 г. подобного рода повестка стала нестерпима для российских правящих элит, и Rambler&C. был выкуплен у олигархов структурами Сбербанка. Контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Правительство РФ. Однако контроль государства над медиахолдингом практически не сказался на его информационной политике. Она осталось такой же либерально-демократической, направленной на формирование российской, но не русской нации. Носителям русских идей и моральных норм на страницах изданий медиахолдинга Rambler&C места не находилось, равно как и русской культуре, искусству, православию, истории.

Разберем бегло для примера работу издательства Lenta.ru. Оно было создано в 1991 г. Фондом эффективной политики под руководством Глеба Павловского. В 2014 г. издательство информационно поддержало украинских национал-радикалов, выступавших против интересов России и русского народа. Под давлением Администрации президента, курирующей повестку масс-медиа, собственник уволил главного редактора Галину Тимченко. Вместе с ней из редакции ушло ещё четыре десятка сотрудников. Они основали издательство "Медуза". Издательство переместилось в Латвию, откуда стало вести вещание на Россию. Это вещание уже было направлено на разрушение российской нации. "Медуза" стала получать под решение этой задачи финансирование от Евросоюза и западных благотворительных фондов и поэтому в 2021 г. было внесено в России в список иноагентов. В 2022 г. за распространение лживых материалов издательство было заблокировано в России.

Вернёмся к рейтингу Rambler.ru. На пятом месте в нем мы видим издательство Popcornnews.ru, которое погружает читателя в мир грез и сплетен о звездах кино и шоу-бизнеса, отвлекает его от реальных проблем действительности.

20 декабря 2022 г. на первом месте на сайте разместили маленькую заметку про российскую модель Анну Заворотнюк. Красивая и обаятельная модель – не буду вредничать. Однако дальше на странице размещались: фотография жены Криштиану Рональду в белом кружевном платье и очень длинными худыми ногами, фото постаревшей сестры леди Ди с пустыми комментариями. Вообще тема британской королевской семьи заняла окооло четверти площади первой страницы. Затем на странице следовал рассказ о том, как постарела жена Джека Николсона из фильма "Сияние", размещались скабрезные фото двойника актрисы сыгравшей Гермиону в "Гарри Поттере", повествовалось о судебных дрязгах Джонни Деппа с бывшей женой, распускались сплетни про любовника Меган Маркл.

Несомненно, читатель имеет право знакомиться с жизнью западных поп-див и их сексуальных партнеров. Однако ясно видно, что подача сайтом материалов формирует у читателе мнение, что настоящие "звезды", то есть образцы для подражания, существуют только на Западе. А подражать надо скандальным разводам и супружеским изменам. Российское же общество породить образцы для подражания в принципе не способно... Помимо Анны Завортнюк, среди пятидесяти материалов первой страницы найти сведения о российских "звёздах" не удалось. При всём более чем критическом отношении автором к последним.

Как мы видели, в рейтинге Rambler.ru в десятку входил RT на русском языке и информагентство России ТАСС. Они дают объективную, достаточно взвешенную информацию, но отнюдь не делают акцента на русской тематике.

Наконец, издательству EADaily. Ему не чужда "русская" тема в статьях и комментариях, хотя она явно не доминирует на его страницах.

Опишем теперь позиции явно русских и явно антирусских электронных изданий.

Сайт информагенства Regnum – 17 место с 372 тыс. посетителей в день. Патриотическое издание с сильной "русской" линией. Недавно старое руководство и творческий коллектив агентства были уволены собственниками за критику олигархов и их роли в СВО. Русская тема после этого напрочь исчезла из повестки дня агентства и его популярность среди читателей стала падать.

Сайт "Радио Свобода" (признано в РФ иностранным агентом) – откровенное антирусское и антироссийское издание с посещаемостью 226 тыс. человек в день. Находится в рейтинге на 22 месте.

Привожу заголовки первой страницы сайта 20 декабря 2022 г.: "Пригожина с Бегловым бросают на весы", " В России есть борьба". Антивоенный активизм в Москве", "Беженцы в России", "В ожидании наступлений"(позитивное изложение позиции Украины в СВО), "Кнут и тени пряников. Зачем копить на пенсию в России", "Путин сдал "крестницу" Западу". Даже по заголовкам трудно определить содержание этого издания иначе, чем пушечные удары в спину русским в информационной войне. Сайт признан иноагентом, но продолжает вещание на Россию, как продолжает вещание и само радио.

Сайт телеканала "Царьград". 23 позиция с 203 тыс. посещений в день. Пример первоклассной работы масс-медиа по формированию русской нации. Ориентируется на традиционные и христианские ценности. Финансируется из личных средств патриота Константина Малофеева. Подвергается постоянно злобной критике русофобов.

В целом даже беглый анализ периодических электронных изданий говорит о том, что они в крайне малой степени формируют собственно русскую нацию. Ведущие издания продолжают работать над внедрением в умы своей аудитории англосаксонских ценностей и вытекающих из них норм поведения. Перевод этих изданий в государственную собственность мало что дал: редакционная политика осталась прежней – "россиянской", как говаривал президент Борис Ельцин. Изменить информполитику этих изданий сможет только смена их руководителей и редакторов.

От тех изданий, которые работали на разрушение российской нации, власти избавились, направив им "чёрную метку" иноагента или запретив их деятельность на территории страны. Собственно русские издания финансовой и организационной помощи от государства пока не получают. Спина русской нации в идущей вовсю информационной войне осталась неприкрытой.