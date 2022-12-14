Телевидение и корень зла

Начавшаяся в феврале 2022 г. СВО на Украине потребовала от российских правящих элит как можно скорее перейти от строительства российской нации к строительству русской нации. Этот переход стал вопросом выживания и правящих элит, и широких масс населения, вопросом сохранения тысячелетней российской государственности.

Российская нация - это встроенная в систему мировой англосаксонской иерархии на низших позициях, лишённая этнического ядра, либерально-демократическая по своей природе социальная общность. Русская нация – 'это суверенная, базирующаяся на духовных ценностях русского народа, консервативная, авторитарная в политическом плане и социально ориентированная общность людей.

Смена модели национального развития породила ряд проблем: правильного понимания сути происходящего, принятия верных решений в кадровых, финансовых, организационных, информационных вопросах, но главное -- в применении русских социальных инструментов и наполнении русским содержанием деятельности социальных институтов.





Немного теории масс-медиа и телевидения





Масс-медиа являются социальным институтом, выполняющим функции формирования моделей поведения масс населения. Социальные элиты используют специально подобранные коллективы работников для производства и распространения определённых идей, визуальных и звуковых образов, которые влияют на поведение масс, опираются они при этом на машинную техническую базу.

Масс-медиа оказывают одностороннее воздействие на свою аудиторию, учитывают её мнение, но не очень с ним считаются. Этим они отличаются от средств массовой коммуникации, которые предполагают относительно равное положение лиц, участвующих в обмене идеями, визуальными и звуковыми образами. Массовые коммуникации идут через другой социальный институт – социальные сети.

К масс-медиа относятся редакции газет, журналов, книгоиздательств, радио- и телевизионные каналы, интернет издательства, агентства новостей, кинокомпании, производящие видео продукцию с соответствующими системами её распространения через кинотеатры и онлайн, филармонии и студии звукозаписи с системами производства и распространения аудио-продукции, включая как концертную деятельность, так и продажу записей, картинные и фотогалереи, музеи с онлайн и офлайн системами распространения их духовной продукции и т. д.

Видов масс-медиа множество, и в контексте борьбы за строительство русской нации мы рассмотрим только телевидение. Телевидение -- наиболее массовое и влиятельное масс-медиа. Оно способно передавать движущееся изображение, сопровождающееся звуком, воздействовать таким образом на аудиторию как вербально (словесно), так и невербально – зрительно и звуками. Изображение и звук передаются одновременно с реальными событиями, что создаёт эффект присутствия зрителя. Телевидение способно с помощью специальных приёмов усиливать эмоциональное воздействие на зрителя, формировать его повестку жизни. Оно может концентрироваться на уголовных преступлениях, проституции, наркотиках, катастрофах, а может и подавать позитивные новости из жизни людей, нацеливать их на погоню за деньгами и наслаждение или на жизнь в соответствии с глубинным смыслом бытия человека.





Структура российского телевидения

В России существует два основных пакета телеканалов, доступ к которым обеспечивается на всей её территории (мультиплексы). В первый мультиплекс входят: Первый канал, Россия-1, Матч-ТB, НТВ, Пятый канал, Россия Культура, Россия-24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВЦ. В состав второго мультиплекса входят: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Собственником всех перечисленных телеканалов является государство прямо или косвенно – через владение контрольными пакетами компаний собственников телеканалов.

Девять федеральных каналов не попали в два вышеуказанных мультиплекса. Существует также 81 региональный телеканал. Они принадлежат, в основном, правительствам российских регионов или городским муниципалитетам.

Кроме того, телевизионное вещание ведут студии через кабельные каналы и спутники. Их общее число превышает три сотни, из которых половина принадлежит федеральным и муниципальным властям и половина -- частным компаниям.

По данным Mediascope, TV Index - Россия, в 2022 г. среднесуточная доля телеканалов на российском рынке составляла: Россия-1 - 13,8%, Первый канал - 13,3%, ТНТ -12,7%, НТВ – 10,7%, СТС - 8,2%, 5 канал – 5,8%, REN TV - 4,0%, ТВЦ – 3,5%, Россия-24 - 3,5%, ТВ-3 - 3,5% и далее ряд других компаний с низкой долей аудитории.





Телеканал Россия 1: как воспитать "добропорядочного россиянина"?





Наиболее крупной и влиятельной, исходя из приведенных выше рейтингов, является Всероссийская государственная телевизионная и радио компания (ВГТРК). В настоящее время она передаёт три общегосударственные телепрограммы «Россия 1», «Россия К», «Россия 24». Кроме того, компания располагает многочисленными цифровыми и региональными каналами, вещает в кабельных сетях и через спутники, реализует ряд интернет-проектов. Отметим, что к ВГТРК относится также три федеральные радиопрограммы: "Радио Россия", "Радио Маяк" и "Радио FM".

В 1991-2000 гг. ВГТРК, несмотря на то, что она была государственной, возглавляли люди, которые в грубой форме реализовывали цели разрушения остатков советской и развивавшихся элементов русской нации: О. Попцов, Э. Сагалаев, Н. Сванидзе, М. Швыдкой. Даже президент Б. Ельцин, которого трудно заподозрить в советском интернационализме или русском национализме, заявил, что новости подконтрольных компании телепрограмм "порют чернуху". Передачи компании стали разрушать уже и российскую нацию. Поэтому в 2000 г. руководителем компанией был назначен Олег Добродеев, который и руководит ею в настоящее время.

При Добродееве ВГТРК стал формировать у аудитории кондовый российский менталитет. Это отлично видно по сетке вещания, по содержанию телепередач, по фигурам ведущих и артистов, появляющихся на экране.

Так, Россия-1 уже десять лет наполняет эфир низкопробными бытовыми ток-шоу. Последние пять лет ведущим шоуменом выступает Андрей Малахов. При нём в студии обсуждаются в основном скандалы и другие события из жизни «звёзд» шоу-бизнеса: разводы, попавшие в СМИ пикантные снимки, обвинения в занятиях проституцией, избиения. В передаче регулярно рассматриваются нашумевшие истории о подростковой жестокости, громкие преступления, вопросы лишения материнства. Спецвыпуски программы посвящаются смерти известных людей, национальным трагедиям. Время от времени в прямом эфире участники передач устраивают мордобой.

В музыкальном шоу "Дуэты" перед зрителями предстают набившие оскомину исполнители – Н. Басков, Ф. Киркоров, А. Апина, Н. Бабкина, К. Орбакайте. То, что они, в соответствии с купленной французской лицензией на идею, выступают в паре с малоизвестными исполнителями, ничуть не делает программу привлекательной. Отсутствие голоса и вкуса у большинства исполнителей никуда не исчезают.

На телеканале всё время его существования широко демонстрировались юмористические передачи типа "Аншлага", "Кривого зеркала", "Петросян-шоу". Участники этих шоу основную часть времени посвящали скабрезной тематике, несмотря на то, что все они весьма преклонного возраста. В каждой передаче непременно присутствовали мужчины в платьях, париках, балетных пачках и с губами, разукрашенными красной помадой. Героями выступлений вечно были пьяницы, и разговор шёл о том, кто сколько выпил и как похмелялся. Все это сопровождалось ужимками, неприличными жестами и скачками.

В сетке вещания телеканала с избытком хватает мыльных сериалов из жизни миллионеров и детективов, в которых смакуются подробности всевозможных уголовных преступлений. То, что эти "произведения" созданы на российской почве, нисколько не прибавляет им ценности.

Сейчас наиболее популярным на канале по рейтингу является американский сериал "Сплетница", рассказывающий о том, как ученики престижной школы на Манхеттене травят в социальных сетях свою одноклассницу. Как это соотносится с целью нравственного воспитания российских школьников, которая должна была бы стоять перед каналом, финансирующимся из государственной казны, -- трудно понять.

А вот что ведущий телеканал страны рекомендовал посмотреть своей аудитории в 2021 г.: "Гнев человеческий" (США, триллер), "Дюна" (США, фантастика), "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (Россия, фэнтези), "Батя" (Россия, комедия), "Главный герой" (США, боевик), "После. Глава 3" (США, мелодрама), "Последний богатырь: Корень зла" (Россия, фэнтези), "Форсаж 9" (США, криминал), "Отряд самоубийств: Миссия навылет" (США, фэнтези). Список фильмов даётся по рейтингу их популярности, составленному телеканалом.

Хочется задать ряд риторических вопросов. А это точно государственный российский телеканал? Знают ли в правительстве, что российские фильмы, создание которых финансируется из государственного бюджета, практически не пользуются популярностью у зрителей? Почему на первом месте в рейтинге телеканала американские боевики, триллеры и фэнтези, которые преподносят в благоприятном свете американский образ жизни?

Если же выходить за рамки рейтинга фильмов, то хочется задать ещё ряд вопросов. Это почему 50 миллионов российских зрителей должны смотреть в прайм-тайм "баттл" Маши Малиновской и Даны Борисовой на тему того, кто из них больший наркоман, в шоу А. Малахова? А это точно не подпадает под уголовную норму о запрете пропаганды наркотиков в масс-медиа?

Вот так усилиями режиссёров, ведущих, актёров, технических работников и формируется добропорядочный россиянин. Он охотно потребляет российские мыльные оперы и детективы, американские боевики и фэнтези, жадно смотрит ток-шоу с мордобитием и слушает певцов, оккупировавших экран уже как лет пятьдесят тому назад, наслаждается комедиантами, восхваляющими сексуальную распущенность и алкоголизм.

Свойственные России-1 проблемы в полной мере относятся и к другим ведущим телеканалам страны. Все они активно формируют человека без внутреннего духовного стержня, ориентированного на потребление и наживу, не знающего своей истории и настоящей культуры, восхищающегося западным образом жизни, зацикленного на скандалах, подавленного потоком убийств, грабежей и лжи, льющимся с голубых экранов.





Зри в телевизионный корень





Казалось бы, поменять телевизионную политику с российской на русскую достаточно просто. Все ведущие телеканалы находятся в государственной собственности. Президент В. Путин издал недавно Указ № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". При этом в указе были перечислены задачи, определены цели и механизмы строительства именно русских духовных ценностей, а термин "российские" был употреблен по инерции.

Перечисленные в Указе 14 опорных духовных точек безусловно русские, а не российские: «К традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

Однако после начала СВО в телевизионной политике мало что поменялось. Разве, что с телеканалов пошёл отток на Запад людей, давно ненавидевших Россию и её народ. Среди них журналисты Ксения Собчак, Леонид Парфёнов, Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Пионтковский, телеведущие Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Ольга Бузова, режиссёры Александр Роднянский и Владимир Мирзоев, писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом), певицы София Ротару, Вера Брежнева, Алла Пугачева, музыканты Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и Борис Гребенщиков. В добрый путь, как говорится.

Ещё относительно приличный вид приобрели новостные передачи и политические ток-шоу. Во всяком случае рейтинг России-1 держат новости и аналитическая передача Владимира Соловьёва, который приглашает к себе достаточно грамотных экспертов. Однако в руководстве телеканалов, в редакторском корпусе не прибавилось людей, стоящих на русских духовных позициях. На всех государственных телеканалах практически нет места русской истории, культуре, произведениям русской и советской литературы, русским фильмам. Да и русские по духу артисты и исполнители -- нечастые гости на телеэкранах. По пальцам можно пересчитать художественные и телевизионные фильмы патриотического содержания, хотя бюджет выделяет немалые средства ни их выпуск.

Между тем, анализ рейтингов того, что было популярно среди зрителей в 2020 г. (обследование news.ru, более поздних данных найти в открытых источниках не удалось) говорит, что "ороссиянить" русских телевизионщикам за прошедшие тридцать лет не удалось.

Так, наибольшей популярностью среди зрителей в этом году пользовались передачи: новогоднее обращение президента В. Путина; военный парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся 24 июня; «Новогодняя ночь на Первом», составленная из ретрозаписей советских лет; авиапарад в честь 75-й годовщины Победы, состоявшийся 9 мая.

Наибольшей популярностью у зрителей под Новый год пользовались фильмы: сериал «Диверсант. Крым», комедия по мотивам произведений Михаила Жванецкого "Одесский пароход", советские комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница» и «Иронию судьбы, или С лёгким паром".

То есть патриотические передачи и советские фильмы полувековой давности легко побивали популярность американских боевиков, триллеров и детективов, российских мыльных опер и фэнтези. А руководство подавляющего числа российских государственных телеканалов по будням настойчиво "впихивало" в головы своих зрителей именно последние.

Телеканал "Дождь": россияне, которые пожрали сами себя

Важнейшей бедой российского телевидения является то, что оно практически целиком находится в государственной собственности и управляется бюрократией. А у бюрократии свой социальный интерес: она не любит расследований случаев коррупции, воровства, нерадивости в своей среде. Отсюда большая популярность частных телевизионных компаний, которые поднимают эту проблематику. Одной из таких компаний был телевизионный канал "Дождь" (признан в РФ иностранным агентом).

"Дождь" начал своё вещание в России в 2012 г. Он специализировался на новостных программах, но в сетке вещания были и аналитические, дискуссионные, авторские программы, показ документальных фильмов. Вещал канал на русскоязычную аудиторию в самой России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Словакии, Израиле, Турции, Грузии, США.

Вещание шло через кабельные сети и спутники, права вещать в эфире канал не получил. В 2014 г., по данным TNS России, ежемесячная аудитория канала достигла 10 млн. человек, после чего начала постепенно снижаться. В топ-30 телеканалов по охвату населения России "Дождь" занимал тогда 27-е место.

Популярность "Дождю" обеспечивало освещение событий, связанных с протестным движением в России, «Болотным делом», делом Pussy Riot, делом Кировлеса, отравлением Алексея Навального, разоблачением случаев коррупции. Однако очень часто сотрудники канала переходили к грубому разрушению нравственных основ русской нации. Так, например, было в случае проведения опроса о том, не лучше ли было сдать немцам Ленинград в годы войны, а не нести жертвы в период его блокады.

Источником дохода канала были личные средства учредителей, реклама, подписка. Расходы в разы превышали доходы и возникали подозрения, что канал скрытно финансируется теми, кто заинтересован не только в проповеди "россиянства", но и в ослаблении позиции властей, разрушении государственности. С 2014 года канал стал получать финансирование от Евросоюза. Это обусловило ориентацию творческого коллектива на распространение «европейских ценностей».

Получение «Дождём» средств из-за рубежа стало причиной включения его в реестр СМИ — «иностранных агентов». После начала СВО, по решению Генеральной прокуратуры, канал был заблокирован. Причиной этого послужило размещение на нём «информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию в отношении граждан России». Основная часть сотрудников канала после его закрытия уехала за границу. После этого "Дождь" в России уже "не шёл".

Летом 2022 года «Дождь» получил от Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) европейскую лицензию на вещание. Редакция телеканала расположилась в центре Риги. Техническую базу вещания обеспечила крупнейшая в Прибалтике TV3 Group Latvija, которая владеет несколькими десятками теле- и радио компаний, многими электронными платформами. Сама медиагруппа принадлежит холдингу Providence Equity Partners, корни которого растут из США.

Поток "Дождя" пошёл в кабельные сети Прибалтики и в "Ютуб". Главной целью вещания стало освещение конфликта на Украине в нужном англосаксам ракурсе. Под этот ракурс "Дождь" получил щедрое европейское финансирование. Надо было целенаправленно разрушать российскую нацию и государственность.

Однако зимой, под давлением латышских национал-радикалов, NEPLP аннулировал лицензию "Дождя". Формально его обвинили в покушении на национальную безопасность за неаккуратное высказывание одного из ведущих в эфире, но реально причина заключалась в желании латышской правящей элиты ликвидировать все русские социальные институты, независимо от их готовности критиковать российское руководство. Журналисты "Дождя" теперь будут депортированы из Латвии в Россию.

Вслед за Латвией, запрет на трансляцию телепередач объявили Литва и Эстония. Грубая европейская русофобия перевесила сложные формы идейной борьбы за разрушение даже российской нации.

Как показал пример "Дождя", последовательная политика разрушения российской нации ведет к уничтожению самих "политиков".