 

Мигрантам упростят получение СНИЛС, Абхазии удвоят квоты в российских вузах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит открывать СНИЛС иностранцам и лицам без гражданства на основе данных, полученных из базы Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА); закон направлен на упрощение процедуры трудоустройства иностранных граждан на территории РФ и вступает в силу с 1 января 2023 года.

 

 

РФ предоставляет абитуриентам из Абхазии 110 квот на обучение в вузах РФ, в первую очередь по техническим специальностям; это более чем вдвое больше по сравнению с 2021 годом, когда квота составляла 52 места.

 

Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании правительства призвал ведомства страны перейти на документооборот на киргизском языке; "неправильно вести документооборот на русском, являясь киргизами", -- заявил Жапаров. Ранее в этом месяце он похвалил мигрантов за большой вклад в развитие страны; около 90% мигрантов-киргизов работают на территории РФ. 

 



 


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