 

Председатель парламента Киргизии призвал дерусифицировать Бишкек

 

Cпикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев призвал власти Бишкека в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города и выразил возмущение, что "до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках".

Ранее с подобной инициативой уже выступали отдельные депутаты киргизского парламента. 

В то же время глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что надо научиться думать по-киргизски и сделать киргизский "настоящим государственным языком". "Для этого должен быть должный уровень внутренней необходимости, без которого язык не сможет полностью приобрести свой статус", -- развил свою мысль Жапаров. 

 


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