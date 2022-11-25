Председатель парламента Киргизии призвал дерусифицировать Бишкек

Cпикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев призвал власти Бишкека в экстренном порядке дерусифицировать названия районов города и выразил возмущение, что "до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках".

Ранее с подобной инициативой уже выступали отдельные депутаты киргизского парламента.

В то же время глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что надо научиться думать по-киргизски и сделать киргизский "настоящим государственным языком". "Для этого должен быть должный уровень внутренней необходимости, без которого язык не сможет полностью приобрести свой статус", -- развил свою мысль Жапаров.