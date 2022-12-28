 

Россияне смогут запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

 

Возможность подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника появилась на портале Госуслуг, и такая запись в ЕГРН будет внесена за не более чем пять рабочих дней. "Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости, что способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономии времени для граждан", - сказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

В Росреестр уже поступило более 400 тыс. таких заявлений.

Услуга доступна с возможностью использования мобильного приложения "Госключ", которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать его для подписания документов на смартфоне. Если ранее владелец уже установил такой запрет, с помощью сервиса его можно снять. 

 

 

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал "чрезвычайной" ситуацию с утечкой персональных данных россиян; компании, оперирующие такими данными, в настоящее время не несут за это ответственности.


 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Федеральная служба безопасности хочет запретить предоставление информации о владельцах недвижимости
» Какие услуги нотариуса россияне смогут получить на портале Госуслуг
» На Госуслугах запустили сервис купли-продажи автомобилей
» Обжаловать законы россияне смогут через интернет
» Подать в суд на чиновника можно будет через интернет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Большое Поморье" как новая Украина

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сотрудничавшая с Россией чиновница поехала навестить дочь и тут же была выдана Украине

  • 16:53
  • 0

Россияне смогут запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

  • 16:48
  • 22

"Дейли Мейл" опубликовала статью о том, как "Азов" поминает погибших в духе Германии 30-х

  • 22:19
  • 383

Россияне считают уходящий год сложным, но больше для страны, чем для себя

  • 21:33
  • 370

Подмосковье заняло первое место в РФ по уровню преступности мигрантов

  • 21:09
  • 344

Мужская фертильность снижается во всём мире

  • 21:00
  • 356
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru