Россияне смогут запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

Возможность подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости записи о невозможности регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника появилась на портале Госуслуг, и такая запись в ЕГРН будет внесена за не более чем пять рабочих дней. "Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца недвижимости, что способствует защите собственников от мошеннических действий сторонних лиц и экономии времени для граждан", - сказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

В Росреестр уже поступило более 400 тыс. таких заявлений.

Услуга доступна с возможностью использования мобильного приложения "Госключ", которое позволяет бесплатно получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать его для подписания документов на смартфоне. Если ранее владелец уже установил такой запрет, с помощью сервиса его можно снять.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал "чрезвычайной" ситуацию с утечкой персональных данных россиян; компании, оперирующие такими данными, в настоящее время не несут за это ответственности.







