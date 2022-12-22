Патриарх Кирилл видит угрозу в массовом наплыве в Россию инокультурных мигрантов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об угрозе, которую несёт наплыв в Россию инокультурных мигрантов:

"У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников - об этом мне хорошо известно из встреч с некоторыми из вас, - да и в общественной дискуссии он все чаще приобретает тревожное звучание. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций. П оявление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово".

Патриарх отметил, что приток мигрантов, заключая в себе угрозу, не всегда оправдан и экономически:

"Во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению".

В то же время патриарх считает, что в таком непростом положении особая задача выпадает церковным приходам: