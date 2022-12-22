 

Патриарх Кирилл видит угрозу в массовом наплыве в Россию инокультурных мигрантов

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об угрозе, которую несёт наплыв в Россию инокультурных мигрантов:

"У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников - об этом мне хорошо известно из встреч с некоторыми из вас, - да и в общественной дискуссии он все чаще приобретает тревожное звучание. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций. Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово".

Патриарх отметил, что приток мигрантов, заключая в себе угрозу, не всегда оправдан и экономически:

"Во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению".

В то же время патриарх считает, что в таком непростом положении особая задача выпадает церковным приходам:
"Церковные общины и даже шире - церковное сообщество - могут и должны стать центром притяжения единоверцев и единомышленников, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь друг другу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Патриарх Кирилл "с полным пониманием" отнёсся к решению УПЦ заявить о самостоятельности
» Патриарх Кирилл: люди воспринимают друг друга как угрозу, идёт "стремительное разобщение"
» Патриарх прокомментировал обвинения группы академиков в адрес Церкви
» Патриарх призвал установить институт военного духовенства законодательно
» Тысячелетняя культура России - православная и христианская
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Патриарх Кирилл видит угрозу в массовом наплыве в Россию инокультурных мигрантов

  • 22:02
  • 364

США передадут активы россиян Киеву, Москва не видит прогресса "зерновой сделки"

  • 21:54
  • 338

Госсовет Татарстана рекомендовал отозвать законопроект о переименовании президента в главу

  • 21:34
  • 308

Путин: мы терпели и терпели, а нас водили за нос

  • 21:25
  • 325

Украинцы начали прощупывать оборону Крыма

  • 21:10
  • 336

ФСБ получит доступ к базам данных такси

  • 20:37
  • 310
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru