 

Патриарх Кирилл: люди воспринимают друг друга как угрозу, идёт "стремительное разобщение"

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что его беспокоит вызванная ковидом "тенденция расчеловечивания ближнего", которого начинают воспринимать "в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру".

Отсюда следует "стремительное разобщение людей", снижение ценности человеческого общения.

Серьёзное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании: как с точки зрения качества, так и потому, что "дистанционное обучение практически сводит на нет воспитательную составляющую процесса".

 

В то же время в Роспотребнадзоре в очередной раз "социальную активность людей перед праздниками" назвали причиной, почему не получается обуздать пандемию, и призвали людей не посещать общественные места и не ходить в гости. 


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APN.ru