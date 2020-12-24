Патриарх Кирилл: люди воспринимают друг друга как угрозу, идёт "стремительное разобщение"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что его беспокоит вызванная ковидом "тенденция расчеловечивания ближнего", которого начинают воспринимать "в первую очередь как заведомую угрозу, как потенциального распространителя инфекции, а не как брата и сестру".

Отсюда следует "стремительное разобщение людей", снижение ценности человеческого общения.

Серьёзное беспокойство патриарха вызывает и применение дистанционных технологий в образовании: как с точки зрения качества, так и потому, что "дистанционное обучение практически сводит на нет воспитательную составляющую процесса".

В то же время в Роспотребнадзоре в очередной раз "социальную активность людей перед праздниками" назвали причиной, почему не получается обуздать пандемию, и призвали людей не посещать общественные места и не ходить в гости.