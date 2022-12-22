Украинцы начали прощупывать оборону Крыма

"Практически сразу после отхода ВС России на левый берег Днепра и оставлении Херсона ВСУ сосредоточили усилия на ведении разведки и оценки состояния обороны на полуострове Крым", — отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Также практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя. Для наблюдения за активностью ВС РФ в Крыму украинские техники оснастили камерами обычные аэростаты.



