 

Украинцы начали прощупывать оборону Крыма

"Практически сразу после отхода ВС России на левый берег Днепра и оставлении Херсона ВСУ сосредоточили усилия на ведении разведки и оценки состояния обороны на полуострове Крым", — отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. 

Также практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя. Для наблюдения за активностью ВС РФ в Крыму украинские техники оснастили камерами обычные аэростаты.


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APN.ru