 

Путин: РФ годами чуть не бесплатно поставляла Украине ресурсы, но это не помогло

 
Москва после распада СССР годами чуть ли не бесплатно поставляла энергоресурсы и давала кредиты, но ничего не помогало, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны:
"Мы на протяжении десятилетий (я хочу это подчеркнуть: на протяжении десятилетий) предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях. Ну все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало".
Также Путин заявил, что он и сейчас считает украинский народ братским. 

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APN.ru