Путин: РФ годами чуть не бесплатно поставляла Украине ресурсы, но это не помогло

"Мы на протяжении десятилетий (я хочу это подчеркнуть: на протяжении десятилетий) предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях. Ну все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало".