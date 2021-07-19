 

Старшеклассникам предложат бесплатное обучение языкам программирования

 

Ученикам старших классов предложат пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно.

"Хочу отдельно остановиться на новых инициативах правительства в IT-сфере. Ученикам старших классов предоставим возможность пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно. Считаю, что это крайне важная инициатива, так как именно в этом возрасте ребята выбирают будущую профессию, если дадим им стимул обучаться IT, они смогут связать свою жизнь с этой сферой", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Инициатива касается и студентов вузов. Для них будут созданы цифровые кафедры, где в течение года или двух они смогут получить дополнительную IT-специальность.

Также в этом году правительство запустит инициативу по созданию инженерных школ в партнёрстве с крупными компаниями, это позволит изменить подготовку инженерных кадров.



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APN.ru