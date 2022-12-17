Молдавский язык перестанет существовать и официально станет румынским

Правящая Молдавией Партия действия и солидарности поменяет в законах название государственного языка с молдавского на румынский, признав их идентичными. Председатель партии Игорь Гросу заявил:
Споры вокруг названия языка в Молдавии шли с 1989 года, когда на волне перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы. А в 2013 году Конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский, ссылаясь на "превалирование" над конституцией текста Декларации о независимости Молдавии, в которой упоминался румынский язык.
Оппонирует этому решению Партия социалистов, согласно позиции которой государственным языком является молдавский, а переименование языка и переписывание истории навязывается Кишинёву политиками из Бухареста, которые продвигают идею вхождения Молдавии в состав Румынии.