 

Румыния призвала Украину признать отсутствие молдавского языка

 

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать отсутствие молдавского языка и пообещал продолжать поддержку Украины.

В прошлом году Ауреску уже призывал Украину официально признать молдавский язык несуществующим. 

Полтора года назад сама президент Молдавии Майя Санду уже предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский, "так как молдавский считается официальным диалектом румынского".

 



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