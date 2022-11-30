Румыния призвала Украину признать отсутствие молдавского языка

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать отсутствие молдавского языка и пообещал продолжать поддержку Украины.

В прошлом году Ауреску уже призывал Украину официально признать молдавский язык несуществующим.

Полтора года назад сама президент Молдавии Майя Санду уже предложила парламенту рассмотреть вопрос о внесении поправок в конституцию для официального переименования государственного языка с молдавского на румынский, "так как молдавский считается официальным диалектом румынского".