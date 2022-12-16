 

ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму, США признали право Украины на войну в Крыму

Генеральная ассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесённую Украиной резолюцию по Крыму. Москву призвали принять все необходимые меры, чтобы немедленно покончить со всеми «нарушениями в отношении жителей» полуострова и отменить законы, введенные в Крыму российским руководством.

 

Власти США признают право Украины проводить военные операции в Крыму, так как считают полуостров украинской территорией, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

 

 


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