Международные эксперты: в Европе возрождается классический фашизм

6-7 декабря состоялась международная научная конференция "Проблемы возрождения фашизма в Европе в ХХI веке и возможности его преодоления". Конференция проходила онлайн и в ней участвовало 37 учёных, публицистов, общественных деятелей, представляющих 23 страны мира. Мероприятие было приурочено к восьмидесятилетию создания массового антифашистского движения в Европе. 6 декабря 1942 года в Босански-Петроваце было объявлено о создании Женского антифашистского фронта Югославии. Проводил мероприятие Центр геостратегических исследований (Белград) при поддержке интернет издания IMHOCLUB.EU.

Участники конференции рассказали о новых явлениях в европейской общественной жизни: лишении этнических меньшинств прав на пользование собственным языком, обучения на нём детей; разрушении этнической идентичности через ограничение свободы веры, мысли, слова, исторической памяти; массовом уничтожении материальных объектов этнической культуры, включая памятники советским воинам-борцам с фашизмом; осквернении захоронений этим воинам; лишении гражданства и базовых политических прав; внесудебных расправах и институциональном преследовании активистов этнических меньшинств; массовых депортациях этнических меньшинств; эксплуатации и прямого грабежа части этнических меньшинств; физическом уничтожения ряда групп этнических меньшинств. Эти негативные социальные явления зародились и приняли массовый вид на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии и были направлены в основном против русских -- "новых евреев". Однако в последнее время они распространились практически во всех странах Европы. Любой немец, голландец, француз, норвежец может подвергнутся гонениям за свои убеждения, быть уволен с работы или лишиться бизнеса, лишён банковского счёта, может попасть под уголовное преследование, если осмелится публично высказать точку зрения, отличную от той, которую ему навязывает официальная пропаганда.

В ходе обсуждения докладов участники конференции пришли к общему мнению, что все эти факты необходимо идентифицировать как проявление неприкрытого расизма в таких его формах, как фашизм и нацизм. Фашизм при этом следует определять, как социальную практику экономической эксплуатации и социальной дискриминации представителей этнических меньшинств, а нацизм -- как высшую стадию фашизма, при которой осуществляется ещё и ограбление, порабощение, в прямом смысле этого слова, массовые депортации, физическое уничтожение этнических меньшинств. Для проведения такого рода социальных практик правящие элиты устанавливают политическую диктатуру, ограничивают свободу слова, собраний, политической деятельности, идут на нарушение политических и гражданских прав всех тех, кто выступает за демократию, даже если они принадлежат и к титульным этносам.

Бытующие в литературе сотни определений фашизма(нацизма), такие как этнократия, национал-радикализм, терроризм, неофашизм, правый радикализм, милитаризм, равно как и отождествление нацизма и коммунизма, другие иезуитские методологические приёмы служат только затуманиванию понимания сути наблюдаемых явлений, а в конце концов -- их оправданию.

По своей сути нынешнее издание европейского фашизма (и нацизма) ничем не отличается от своего предшественника столетней давности. Адепты нынешнего фашизма используют те же концепции деления людей на высшие и низшие расы (этносы), те же приёмы законодательного ограничения прав и ограбления этнических меньшинств и всех, кто находится в оппозиции, те же штурмовые отряды для осуществления террора, те же символы и лозунги, ту же галерею героев и те же "сакральные" тексты.

Как и сто лет тому назад, нынешние правящие европейские элиты проводят линию на организацию "Дранг нах Остен" – на Украину, Белоруссию, Россию. Конфликт на Украине один в один повторяет гражданскую войну в Испании 1936-1939 гг. между силами фашизма и антифашизма, Этот конфликт также грозит перерасти в мировую войну – третью по счёту.

На конференции обсуждался вопрос о причинах возрождения фашизма в Европе. Экспертами были названы эти причины. Это, прежде всего, кризис нынешней модели хозяйствования. Правящие мировые финансовые элиты больше не могут обеспечить себе достаточную прибыль, а западному среднему классы -- устоявшийся уровень жизни. Некоторое время они пытались сделать это путём накачки сферы обращения ничем не обеспеченных денежных и финансовых ресурсов, кредитов. Это привело к наращиванию неимоверного финансового пузыря, а затем -- к галопирующей инфляции. Для того чтобы избавиться от этот пузыря, мировые финансовые элиты сориентировались на развязывание мировой войны. Поэтому они поддерживают на национальном уровне финансово и организационно силы, которые исповедуют нацистские и фашистские взгляды. Этим силам помогают прийти к власти, а затем возбуждать этническую ненависть титульных этносов в отношении нетитульных, настроить массы на войну. В этом - ключ понимания всего происходящего в настоящее время в Европе, да и во всём мире.

Сложившуюся ситуацию лучше всего используют правящие элиты США и Великобритании. Они возбудили конфликт между Евросоюзом и Россией и довели его до военного столкновения на территории Украины. Сами они извлекают из этого конфликта немалую экономическую и политическую выгоду.

Выступавшие на конференции учёные из США отметили, что сама американская нация совсем не заинтересована в развязывании мировой войны, что внутри страны очень многие недовольны свёртыванием демократических свобод, фашизацией общественной жизни. То есть простые американцы страдают от политики мировых финансовых элит, которые в своей политике исходят из своих корыстных интересов.

Эксперты из США, Германии, Италии, Франции, Австрии, Швейцарии, Ирландии высказали мнение, что "старые" западные нации, скорее всего, не будут реализовывать сценарий отправки этнических меньшинств и оппозиционеров в концентрационные лагеря для превращения их в рабов и физического уничтожения. В их странах правящие элиты эффективно применяют механизмы обращения людей в "электронное рабство", манипулирования их поведением через СМИ, социальные сети, кинопродукцию, виртуальные игры, художественную литературу и даже музыку.

финансовыми элитами "климатологическую", "зелёную", "ЛГБТэшную, суфражистскую, ювенальную, исламофобскую, христианофобскую повестку. Внедрение этой повестки в общественное сознание позволяет, вроде как добровольно, снизить уровень материального потребления масс, уменьшить численность населения Земли, разобщает и уводит массы от борьбы за свои реальные интересы.

Именно в плане манипулирования поведением масс следует рассматривать, навязываемую мировыми