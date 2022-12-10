США больше не собираются запрещать Украине наносить удары по территории РФ

США больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории РФ, всё меньше опасаясь эскалации со стороны Москвы. Источник газеты "Таймс" в Пентагоне заявил, что США не могут указывать Украине, как применять переданное ей оружие, а настаивают "только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции". Причём он считает, что украинцы данные условия соблюдают.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что война на Украине может выйти из под контроля и перерасти "в большую войну между НАТО и Россией", а чтобы этого не произошло -- нужно вооружать Украину. "В какой-то момент разговоры становятся бесполезными. Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины. Только сильная Украина ведет к миру", -- заявил генсек НАТО.