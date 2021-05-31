В Китае разрешили троих детей

Власти Китая разрешили супружеским парам заводить троих детей. В сообщении ЦК КПК поясняется, что решение было принято из-за демографической ситуации в стране, с учётом быстрого старения населения.

С 1979 года (и по 2015-й) Китай проводил политику "одна семья - один ребенок", в результате чего трудоспособное население сократилось. В 2015м году было разрешено иметь двоих детей, и вот теперь -- троих.

В 2020 году рождаемость в Китае снизилась, как в подавляющем большинстве стран, и даже больше, чем у многих: на 30% по сравнению с предыдущим годом.



