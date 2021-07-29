В Китае стали платить за второго и третьего ребёнка

Ещё в мае, на фоне спада рождаемости, китайские власти разрешили семьям заводить третьего ребёнка. Теперь первый город в Китае — Паньчжихуа в провинции Сычуань — начал платить за рождение второго и третьего ребенка по 500 юаней в месяц (примерно 5500 рублей) до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Местным работодателям тоже предложили поощрять рождаемость.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок», и только в начале 2016-го года китайцам разрешили иметь двоих детей. Теперь в стране прогнозируется грядущее снижение числа трудоспособных граждан.

