Неработающих россиян могут начать штрафовать

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов внес на рассмотрение новый законопроект, по которому оплата страховых взносов для неработающих россиян станет обязательной. Тех граждан, которые откажутся платить, будут ожидать штрафные санкции. Об этом сегодня сообщает «Российская газета».





Напомним читателям, что сейчас граждане, которые официально не трудоустроены, освобождаются от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Тем не менее они имеют полное право на пенсию и на бесплатное медицинское обслуживание. Чиновники считают эту возможность несправедливой.





«Социальную пенсию, по достижении пенсионного возраста, данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения. При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы», — цитирует правительственная газета слова Вострецова.





Если закон будет принят, то отказ от уплаты взносов будет приравнен к уклонению от уплаты налогов. В этом случае неработающим россиянам будет грозить штраф.





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