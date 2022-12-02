 

Адвокат рассказал о допустимых в РФ мерах самообороны

 

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рассказал о допустимой в РФ самообороне и несоответствии этого понятия реалиям:

«В Уголовном кодексе прописано, что причиняемый при самообороне вред не должен превышать предполагаемого вреда, который могла бы получить жертва, проблема в том, что в стрессовой ситуации люди, естественно, не могут оценить характер происходящего. Но, как нам говорили ещё в университете действующие сотрудники, лучше быть живым и в тюрьме, чем мёртвым».

При самообороне специалист рекомендует не наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея, сердце. Однако, к примеру, выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.

"Теоретически, если защищается, например, женщина, каким-то предметом или ногтями она может повредить нападающему глаз, и ее за это точно никто не посадит. Очень эффективный прием для отражения атаки."

В дополнение адвокат советует установить сигнализацию и тревожные кнопки в квартире:

 

«Это, кстати, совсем недорогая услуга. Причем устанавливать кнопки советуют в нескольких местах, например в ванной и туалете, где можно закрыться и вызвать наряд. Также сейчас продается много гаджетов с системой GPS, оповещением о местонахождении, вызовом помощи, это тоже стоит изучить и использовать».


 

 


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APN.ru