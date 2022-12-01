 

Адвокат рассказал, как с помощью "Госуслуг" можно запретить доступ к личной информации

 

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, как можно сократить количество спам-звонков и спам-сообщений от банков и других коммерческих организаций. Он посоветовал всем, кто хочет реже сталкиваться со спамом, проверить раздел «Разрешения» на «Госуслугах». Чтобы попасть в него, необходимо зайти в профиль, после чего выбрать вкладку «Согласия и доверенности» и нажать на пункт «Разрешения». После этого перед пользователем появится список организаций, которым разрешён доступ к его личной информации.

Чтобы запретить организациям собирать о себе информацию, нужно нажать на кнопку «Отозвать разрешение». «Для личного удобства большинству россиян имеет смысл оставить доступ только для сервисов "Мой налог", "Росреестр" и, возможно, "Почта России", а у остальных — отозвать», — сказал адвокат.

Также эксперты советуют периодически отключать геолокацию. 


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APN.ru