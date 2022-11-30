Конвейер ненависти в украинской школе

В начале ноября по российским новостям прошла информация: в школах скоро возобновятся занятия по НВП – начальной военной подготовке. Решение, безусловно, правильное, хотя и недостаточное, и запоздалое: русские школьники начнут этим заниматься лишь со следующего года. Да и то со слабым пониманием (а зачастую вообще без понимания), для чего им это нужно.

При этом на Украине система образования готовила детей к войне с Россией на протяжении многих лет. А после 24 февраля 2022 года эти процессы активизировались многократно. Доходя, на наш русский цивилизованный взгляд, до абсурда и безумия, -- но будучи при этом весьма эффективными в деле переформатирования детей и молодёжи.

Причём, в отличие от российского предмета НВП, пока ещё только анонсированного, украинскую систему образования русофобская ненавистническая направленность пронизывает уже много лет.

Проявляется это буквально во всём. Красной линией через все образовательные программы проходит чёткий посыл: русский – твой извечный враг, убей его при первой же возможности.





Предмет «История» - в 90-е годы с него всё начиналось





Историю Украины начали переписывать в антироссийском ключе сразу после развала Советского Союза. Сначала – осторожно, исподволь; затем – всё более грубо и напористо. Окно Овертона распахивалось со свистом, и то, что казалось ещё совсем недавно немыслимым, – становилось обыденным. Сочинялись новые события, додумывались обстоятельства, по-новому трактовались общеизвестные факты. Из учебников была вымарана формулировка «Великая Отечественная война» - её место прочно заняла Вторая мировая, а местами – советско-немецкая. Абсолютно всей информации, которую предстояло вложить в головы учеников, придавался антисоветский, русофобский и нацистский подтекст. Но это было только начало. По-настоящему украинские пропагандисты от образования развернулись после майдана и начала АТО.

Далеко ходить не надо. Вот, например, страница учебника по истории для 11 класса. Издание 2019 года. Параграф №33: «Революция достоинства. Вооружённая агрессия России против Украины». И там же, далее – «Российско-украинская война».

То есть в состоянии войны с Россией они жили, как минимум, с 2014 года и из года в год учили этому школьников. А мы здесь, в России, тем временем велись на Минские соглашения и пытались выстраивать отношения то с Петром Порошенко, то с Владимиром Зеленским.





Предмет «Захист Вiтчизни» («Защита Отечества»)





Или взять предмет «Захист Вiтчизни» («Защита Отечества»). Представьте, у украинцев он есть. И пока русские школьники расслабленно растут и взрослеют, воспитываемые, в лучшем случае, невнятным и беззубым предметом ОБЖ, на Украине издаются вот такие учебники, которые прямо учат подростков, как вести себя в ответ на «российскую агрессию».

Учебник включает в себя такие разделы как «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Основы гражданской обороны» и «Домедицинская помощь». То есть украинского школьника с самого детства обучают, как стрелять в русского из автомата и как бросать в него гранату. И как потом перевязывать побратима, которого ранил русский солдат.

















Почти Оруэлловский «новояз»





Расчеловечивание русских при помощи уничижительных слов началось на Украине задолго до теперешних событий (достаточно вспомнить, как людей, заживо сожжённых в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, украинцы, глумясь, называли «шашлыком» и «жареными колорадами»). Но запредельные масштабы этот процесс приобрёл именно сейчас. Если раньше это был сленг, то теперь это термины, которые употребляются на официальном уровне. Речь о таких словах как «рашизм», «рашисты», «русня», «орки» и т. д., которые на Украине сейчас прочно и массово вошли в язык во всех сферах жизни.

Ещё одна примета времени – это написание с февраля 2022 года слов Россия, Российская Федерация, Москва, Путин и т. д. – с маленькой буквы. Этим украинцы тоже безумно гордятся. Такое написание теперь используется в абсолютном большинстве СМИ, в соцсетях, в официальных документах – и, конечно же, в системе образования.

Вот, для примера, презентация, подготовленная для учеников 10-11-х классов к началу этого учебного года, под названием «Мы украинцы! Честь и слава несломленным!». Презентация размещена на сайте «Эрудит.нет», в разделе «Воспитательная работа».

«Рашизм, - должен пояснить школьникам учитель, который захочет воспользоваться этой презентацией (орфография автора сохранена – прим. ред.), - это термин, который используется учёными, политиками и публицистами для обозначения политической идеологии и социальной практики властного режима россии конца XX – начала XXI века, который базируется на идеях «особенной цивилизационной миссии россиян, «старшести братского народа», нетерпимости к элементам культуры других народов; на тоталитаризме и империализме советского типа, использования русского православия как моральной доктрины, на геополитических инструментах влияния, прежде всего, энергоносителях для европейских стран, военной силе, касательно стран, которые входят в сферы влияния российской федерации).

Согласно этой идеологии, украинцы должны быть денацифицированы, то есть уничтожены или растворены в «русском мире». Именно это подвигло российских военнослужащих на военные преступления и зверства».









Деградация





В целом, большинство этих явлений и процессов можно было бы назвать одним словом – деградация. Ну а как иначе охарактеризовать, например, тот факт, что Украину после 24 февраля 2022 года накрыло повальное использование нецензурной брани? Началось это после инцидента на острове Змеиный, где какой-то остряк-ВСУшник послал «русский военный корабль» матерным словом из трёх букв. Данная ситуация стала поводом для массовых восторгов – настолько массовых, что данная лексическая конструкция заполонила все сферы украинской жизни, появилась, зачастую без всякой цензуры, на главных страницах множества официальных сайтов, в том числе СМИ, и даже стала прототипом для детской настольной игры!

Или история с «Бавовнятком». Например, новость о мастер-классе по изготовлению этого вымышленного персонажа опубликована не где-нибудь, а на сайте министерства образования и науки Украины. Хочется спросить: а это точно уровень такой структуры как минобр? На сайте детского сада или какого-нибудь районного кружка она, возможно, ещё как-то смотрелась бы (да и то…), но на сайте ведомства уровня министерства это смотрится совершенно идиотически.





Для тех, кто не в курсе: Бавовнятко – это вымышленное существо, которое обязано своим появлением игре русских слов хлОпок и хлопОк. ХлопкАми в российских СМИ зачастую называют взрывы. Бавовна же по-украински – это хлОпок. Таким образом, после того, как в результате украинских обстрелов начали взрываться и гореть объекты на территории России, хлопОк (взрыв) каламбурно трансформировался в хлОпок (бавовну). Такая, в общем, украинская низкопробная «шутка юмора». Но им действительно смешно.





«Слава Украине», Гитлер и «Червона калина»





Ещё одна яркая особенность современного украинского образования – это повсеместное втаскивание в учебный процесс нацистских символов. Прежде всего, это, конечно, вездесущий лозунг «Слава Украине – героям слава». Во время войны он играл роль организационного пароля-приветствия среди членов ОУН и УПА. До 2004 года его использовали только в узких националистических кругах, но по мере расползания идеологии нацизма он начал распространяться и среди украинских обывателей. Сегодня таким приветствием может начинаться переписка в школьном чате, урок в классе или дистанционное занятие. Его в равной степени используют учителя, ученики и родители. Если человек в ответ на пароль «Слава Украине» не говорит отзыв «Героям слава» (где угодно – на работе, в транспорте, в магазине, в школе и т. д.), то, скорее всего, он враг народа, и на него можно настучать в СБУ. После чего вольнодумец будет быстро признан сепаратистом, изменником родины и врагом народа и, скорее всего, схлопочет реальный срок.





Не менее показательно и внедрение в школьной среде одиозной украинской националистической песни «Ой, у лузi червона калина». В частности, она вошла в вышеуказанную презентацию к 1 сентября. И её же пели на вышеописанном мастер-классе про Бавовнятко. Как говорится, тенденция, однако…





А как вам предложение детям определить, какой личностью был А. Гитлер – обычной, исторической или выдающейся?





И это первые попавшиеся примеры, которые просто сами плывут в руки из каждого учебника и с каждого сайта. Если же попытаться сделать широкий обзор всех этих проявлений, то не хватит не то что статьи – докторской диссертации. Можно будет даже легко переплюнуть полное собрание сочинений Ленина в 57 томах.

Военизированные лагеря





О военизированных лагерях на территории Украины было много сказано и написано в 2014 – 2015 годах, когда они только начали появляться. О том, что там готовят подростков к войне с Россией, обучая их обращаться с оружием и промывая мозги круглосуточными русофобскими внушениями и строевой подготовкой. Собственно, с тех пор ничего не изменилось -- лагерей стало только больше, а работа с подростками уже отлажена и поставлена на поток: зимой дети проходят теорию в курсе «Защиты Отчизны», а летом выезжают в лагерь, чтобы в полевых условиях обкатать полученные знания на практике. А затем, став совершеннолетними, применить их на поле боя. Против наших русских парней. Которые (читай выше) расслабленно учились в школе, ничего толком не зная о русско-украинском вопросе.

Таким образом, на Украине сегодня создана целая система, огромный общегосударственный механизм по формированию у молодёжи необходимых убеждений. Собственно, правы те, кто говорит: за минувшие девять лет на Украине впервые сформировалась нация. Она может быть сколь угодно уродлива и гнусна, но от этого явления уже не отмахнуться. А самое страшное, что её единственной движущей силой является ненависть к России. Ненависть, которую они там называют патриотизмом. На этой ненависти воспитываются миллионы детей и подростков, которые будут её множить в геометрической прогрессии.

Но в России до сих пор так и не поняли, что Украина за эти годы превратилась в настоящего врага. В монстра. В чудовище. В осатаневшее многомиллионное государство с крепкой идеологией и мощной русофобской пропагандистской машиной. Да, её спонсирует запад, но там очень удачный симбиоз. Украина - далеко не только инструмент в западных руках. С одной стороны, она, конечно, объект, но она также и субъект, ещё и какой субъект. Этот малыш давно вырос и превратился в неуправляемого маньяка.

И вот этому людоедскому государству, ставящему своей главной целью уничтожение России и русских и планомерно идущему к своей цели, мы в идеологическом плане собираемся ещё почти через год противопоставить один несчастный НВП?! В таком случае хочется напомнить известную фразу о том, что победа пруссаков над австрийцами была победой прусского учителя над австрийским учителем. И не хотелось бы впоследствии констатировать печальный факт, что украинскому учителю удалось победить русского.