Устранение человечества





Один из величайших модельеров мира, Кристобаль Баленсиага, и в самом страшном сне бы не углядел, какой ужасающей действительностью обернётся в наши дни его знаменитая формула :«Элегантность - это устранение» ("L'élégance c'est l'élimination.”)





Нетрудно догадаться, что мэтр имел в виду устранение лишнего. И конечно же, в одежде. Мэтру вряд ли приходило в голову, что в один несчастный день, безо всяких прелюдий, эту формулу облекут в новые смыслы и начнут применять что называется "далее - везде".





Категорически несправедливый, но исправно действующий закон сохранения репутации безжалостно оставляет в памяти потомков не самые мощные достижения, а самые громкие скандалы. У всемирно известного «Дома Баленсиаги» всего лишь за несколько последних месяцев таких скандалов сразу несколько. Причём, самый свежий из них так удачно вытащил на подиум другой, недавний и прошедший почти незамеченным, что отныне имя Баленсиаги ещё очень долго будет ассоциироваться не с моделями умопомрачительных платьев "Инфанта", "Тюльпан", "Baby Doll" или "Павлиний хвост", а с умопомрачительными девиациями, от порно-педофилии до научной фантастики.





На прошлой неделе в Париже отгремело возмущение по поводу рекламной кампании нынешнего дома Баленсиаги, в которой четырёхлетние девочки демонстрировали сумочки в виде плюшевых мишек, облачённых в так называемое традиционное снаряжение БДСМ - ремни и ошейники.





Поднятый в прессе шум по поводу "детской сексуализации" и неприемлемых подтекстов подобной рекламы очень быстро затушили официальные представители фирмы, публично извинившись (в Инстаграме…) и заверив, что весь пакет этой криминальной рекламы удалён отовсюду, где только успел появиться. Суть извинений сводилась к классическим клише про недосмотр за исполнительным дизайнером ("был неправ, вспылил") и местными креативщиками ("девочка напутала"). Официальные представители марки «Баленсиага» заверили почтеннyю публику, что дирекция рассматривает возможность судебного преследования виноватых, так ужасно подставивших репутацию солидного дома и нанесшую ей такой серьёзный урон.





Арт-директор, Демна Гвасалиа, лично написала (целый пост в соцсетях…), покаявшись публично в таких конкретных выражениях : «Наши сумки в форме плюшевых медвежат не должны были фигурировать в этой кампании с детьми. ...Мы осуждаем насилие над детьми и защищаем детскую безопасность и благополучие».





И уже практически отстрелявшись из всех орудий репутационной защиты и приготовившись закрыть вопрос и скандал утверждением о несчастливой "случайности", неуёмно креативная сегодняшняя «Баленсиага» внезапно получила продолжение банкета, откуда не ждали.





Марке припомнили ещё одну недавнюю рекламную кампанию, где ещё одно её творение (и тоже сумка), в соавторстве с «Addidas» фигурировало на разложенных в беспорядке печатных листах неких официальных документов, которые без труда прочитывались в приближении, всего лишь при незначительном увеличении фотографии и оказывались, представьте себе, ничем иным, как ...решением Верховного суда по делу о детской педо-порнографии. Это удивительное совпадение обнаружили внимательные пользователи интернета, с увлечением рассмотревшие очередное творение креативщиков и усмотревшие в нём некий скрытый (или открытый?) посыл, от которого, с учётом свежих мишек в БДСМ-обличье теперь очень трудно отбрыкаться. В самом деле, какому непредвзятому специалисту взбредёт в его творческую голову случайно делать рекламу женской сумки на страницах судебных протоколов о педофилии?..





Дирекция «Баленсиаги» удручённо признала, что марка в данный момент оказалась втянутой в целую сеть неприятных для неё «обстоятельств», но категорически заверила, что о никаких преднамеренных "месседжax" педофильских фантазмов речи не идёт.





И всё бы славно, всё бы ничего, если бы всё те же неугомонные интернет-пользователи не вытащили всё на тот же подиум ещё одну интереснейшую и крайне показательную "деталь" - последнее, 51е дефиле коллекции "Баленсиаги" от 6 июля 2022г, после просмотра которого, вопросов о скрытых смыслах и открытых посылах этих креативных " коллекционерoв" возникает уже немереное количество.





Это дефиле ни вершиной безвкусицы, ни дном «красото-фобии» не назовёшь. Это дефиле в буквальном смысле олицетворяет и продвигает некий абсолютный "хоррор", из которого тщательно и досконально изьято всё человеческое. Так сказать, устранено категорически. Как лишнее. Или как обречённое.





Дефиле начинается вопиюще графоманским белым стишком, несмотря на бездарность, любопытно закодированным и адресованным непонятному роду и племени: «Я тебя люблю. Я люблю тебя уже тридцать лет. Я тебя жду, с тех пор, как мне было десять лет. Меня спрашивали, ты кто, кого ты любишь, я закрывал глаза и думал о тебе. Я тебя люблю. Я тебя люблю давно. Я тебя люблю, может быть, всегда. Я люблю тебя всем моим существом. Ты было здесь, когда моя мать гладила бельё. Ты было здесь, когда меня одолевала печаль. Я не осмелился тебе это сказать. У меня не было слов, чтобы не лгать. Я не умел это описать. Эту историю любви с тобой. Эту неслучайную историю. Эту историю вне времени. Эту безоговорочную любовь. Я люблю тебя уже тридцать лет. Я любил тебя вчера. Я буду любить тебя завтра. Я буду любить тебя всегда», - конец цитаты, розовые розы, слёзы, сопли, нужное подчеркнуть...





И затем, под невероятно тревожную, тягучую, прямо таки холодящую кровь музыку, в духе особо извращённых триллеров и ночных кошмаров, перед публикой начинают дефилировать гуманоидные андрогинные существа, с непроницаемыми чёрными касками, типа "Чужого", вместо лиц, с косолапо-механическими походками, в латексных одеяниях космических пришельцев последней степени дистрофии, утянутые в корсеты, которым позавидовали бы Вивьен Ли и создатели сериала "Колония" 2016г.





Зрелище настолько остро и откровенно неприятное, что поневоле задумываешься, для каких конкретных целей вызывался подобный эффект. После полуобморочного шатания безлицых гуманоидов, начинают появляться гуманоиды с лицами и это оказывается ещё страшнее. Потому что, там, где эти лица не изьедены голодом и пороком, точно так же невозможно определить, где какой гендер, а где севрюжина с хреном. У остальных лиц такие черты и выражения, что, честное благородное слово, лучше бы они этими лицами сидели на крыльце и никому не показывали.





Вся эта зомби-фирма шатается промеж зрителей, под жуткий акомпанемент нагнетённого Апокалипсиса, пока в её рядах не появляются несколько известных широко медийных персонажей, с простыми, щедро отботоксированными физиономиями и нормально откромленными телесами, кажущимися просто эталонами красоты и гуманности, на фоне предыдущих - Николь Кидман, Ким Кардашьян и ещё несколько лично мне не знакомых персоналий, явно ещё не прошедших трансгуманитарную обработку.





Что всё это было и зачем, трудно сказать, но важно поразмыслить. Фантазировать здесь можно обо всём, за исключением красоты - красотa там "устранена" изначально и основательно. Зато имеются другие любопытные и громко-голосящие детали. Например, определённой формы тёмные, как вода в облацех, сумочки, с которыми таскались все без исключения безлицые латексы, точь в точь сдуты с широко известных изображений древних шумеров с загадочными ридикюлями в ладонях или непонятных саквояжей на каменных стелах Гёбекли-Тепе.





Означает ли это, что все телодвижения дистрофичных андрогинов и гибридно-латексных гуманоидов направлены на приручение скучных и обычных представителей рода человеческого, ещё не познавших всю прелесть бесчисленного количества гендеров и приучение их к виду некоей новой грядущей, вместе с прогрессом, формации? Чтоб человек разумный и нормальный, при появлении таких вот латексно-гуманоидных образин, сидел так же тихо, как зрители Баленсиага-шоу, а не пускался наутёк и не палил без разбору в кого попало?





И если нет, то что всё это означает? Всё это вместе и каждый из перформансов в отдельности? С безликими, невнятно агрессивными и явно не человеческими сущностями, с детьми и плюшевыми мишками в ремнях БДСМ, с рекламой сумочек на листках судебных протоколов о порно-педофилии, c роботизированными манекенами, с нарочито уродливым макияжем и намеренно безжизненным выражением лиц?





И может ли это быть тем самым всё менее завуалированным «устранением лишнего», то есть, всего по-настоящему человеческого, начинающимся, как все великие дела и грязные афёры, с малого - с примера.





С того, куда в первyю очередь у нас под носом просто падает взгляд.





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