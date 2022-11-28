В Питере охранник школы избил ученика за имя персонажа-гастарбайтера

В Петербурге охранник школы № 97 избил ученика с применением болевых приемов за то, что он назвал его именем персонажа-гастарбайтера из "Нашей Раши".

Инцидент начался с того, что охранник ограничил свободу учениц — запер их в раздевалке за то, что те будто бы уронили вешалки, и отказывался выпустить, пока они не приведут помещение в порядок. Вместе с ученицами в помещении оказался заперт и пострадавший подросток. Он пытался заставить охранника открыть дверь, бил в неё ногой, а когда это не подействовало, назвал мужчину именем персонажа-гастарбайтера из Средней Азии, после чего охранник ворвался в раздевалку и набросился на мальчика.