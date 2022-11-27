В Китае проходят массовые выступления против ковидных регуляций

Демонстрации против ковидорегуляций прошли в ряде китайских городов. В Шанхае полиция разгоняла толпу газовыми баллонами, сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей, улица Урумчи оцеплена. Именно на этой улице в четверг в пожаре погибли десять человек, которым было приказано сидеть на карантине, ещё девять получили ранения.

Также массовые протесты проходят в Пекине. "Люди начали собираться в районе набережной реки Лянмахэ поздно вечером: они несли в руках белые листы бумаги формата А4, которые стали символом акций неповиновения студентов в разных городах Китая, а некоторые шли с зажженными свечами. Собравшиеся выкрикивали лозунги против проводимой правительством страны политики "нулевой терпимости к COVID-19". Участники акций протеста требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования".

На фоне уже продолжающейся упорной политики "нулевой терпимости к ковиду" в Китае четвёртый день подряд фиксируют рекорды по числу новых случаев ковида.

«Китайские власти попытались ослабить политику «нулевого ковида», но с резким ростом заболеваемости ограничения возвращаются. В Пекине школы, офисы и магазины закрыты, как будто бы сейчас 2020 год. Но с одним важным отличием — люди все больше сопротивляются. На видео в соцсетях протестующие в Синьцзяне скандируют «Отмените локдаун!», а сотрудники силовых ведомств в костюмах биозащиты пытаются сдержать толпу. В Гуанчжоу люди начали проламывать ограждения, а в Чженчжоу работники завода по производству айфонов вступили в прямое противостояние с полицией из-за ограничений и задержек зарплаты. Растет критика властей и в соцсетях — настолько, что цензоры не всегда справляются с потоком сообщений. Власти Синьцзяна теперь заявляют, что антикоронавирусные меры будут смягчены в зонах низкого риска. Но протестующие из-за смертоносного пожара в Урумчи говорят, что уже слишком поздно».