В Китае проходят массовые выступления против ковидных регуляций

Демонстрации против ковидорегуляций прошли в ряде китайских городов. В Шанхае полиция разгоняла толпу газовыми баллонами, сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей, улица Урумчи оцеплена. Именно на этой улице в четверг в пожаре погибли десять человек, которым было приказано сидеть на карантине, ещё девять получили ранения.
Также массовые протесты проходят в Пекине. "Люди начали собираться в районе набережной реки Лянмахэ поздно вечером: они несли в руках белые листы бумаги формата А4, которые стали символом акций неповиновения студентов в разных городах Китая, а некоторые шли с зажженными свечами. Собравшиеся выкрикивали лозунги против проводимой правительством страны политики "нулевой терпимости к COVID-19". Участники акций протеста требовали отменить обязательный карантин и массовые ПЦР-тестирования".
На фоне уже продолжающейся упорной политики "нулевой терпимости к ковиду" в Китае четвёртый день подряд фиксируют рекорды по числу новых случаев ковида.
«Китайские власти попытались ослабить политику «нулевого ковида», но с резким ростом заболеваемости ограничения возвращаются. В Пекине школы, офисы и магазины закрыты, как будто бы сейчас 2020 год. Но с одним важным отличием — люди все больше сопротивляются. На видео в соцсетях протестующие в Синьцзяне скандируют «Отмените локдаун!», а сотрудники силовых ведомств в костюмах биозащиты пытаются сдержать толпу. В Гуанчжоу люди начали проламывать ограждения, а в Чженчжоу работники завода по производству айфонов вступили в прямое противостояние с полицией из-за ограничений и задержек зарплаты. Растет критика властей и в соцсетях — настолько, что цензоры не всегда справляются с потоком сообщений. Власти Синьцзяна теперь заявляют, что антикоронавирусные меры будут смягчены в зонах низкого риска. Но протестующие из-за смертоносного пожара в Урумчи говорят, что уже слишком поздно».«Большинство жителей Синьцзяна живут в условиях локдауна более 100 дней. Пожар в Урумчи спровоцировал масштабные протесты, поскольку на разлетевшихся по соцсетям роликах видно, что коронавирусные ограничения могли помешать тушению пламени. Государственные СМИ утверждают, что жители многоэтажки могли свободно выйти на улицу. Однако, судя по видео, пожарные машины не смогли сразу же подъехать к зданию из-за металлических ограждений и шатров для тестирования, установленных на улице. На кадрах видно, как другой пожарный расчет пытается тушить пламя издалека, но поток воды попросту не добивает до нужного этажа. И, что еще трагичнее, погибшие при пожаре, скорее всего, провели последние три месяца своей жизни едва ли не запертыми в собственных квартирах».