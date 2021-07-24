Во Франции, Британии и Словакии прошли массовые выступления против ковидорегуляций

В Париже прошли три манифестации под лозунгами "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!"; местами они обернулись столкновениями с полицией, протестующих разгоняли слезоточивым газом и водомётами. Манифестанты выступают против введения с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на ковид будут пускать в самолёты и поезда дальнего следования.

В Лондоне также прошёл массовый митинг, участники которого забросали территорию вокруг премьерской резиденции теннисными мячиками с оскорбительными надписями, было зажжено несколько дымовых шашек. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием полной свободы от любых ограничений и потребовали расправы над Джонсоном и экс-главой Минздрава страны Мэттом Хэнкоком. Выступления прошли под лозунгами "Моё тело - моё дело", "Нет паспортам вакцинации", "Отстаивайте свою свободу".

В Братиславе прошли выступления против планов словацких властей обеспечить преимущества в повседневной жизни привившимся от ковида.

В субботу перед зданием парламента собрались сотни активистов, требующих от властей прекратить дискриминацию отказавшихся от вакцинации граждан. В пятницу участники протеста предприняли попытку прорваться в Национальный совет. Полиция применила слезоточивый газ.



