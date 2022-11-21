 

Число книг, изымаемых в США из школьных библиотек, за год выросло вдвое

Количество книг, изымаемых из школьных библиотек США, увеличилось в 2022 году в два раза по сравнению с предыдущим годом. 

По словам главы Американской ассоциации библиотек Деборы Колдуэлл-Стоун, "только за 2022 год было подано, в том числе родителями и политиками, более 800 жалоб по содержанию 1,6 тыс. книг в библиотеках школ и университетов, и в этом году, как ожидается, будет поставлен антирекорд по числу запрещенных книг. Реальное число изымаемых произведений, вероятно, гораздо больше, ведь мы оцениваем ситуацию только по информации в прессе или соцсетях". 

В школах США запрещены многие произведения всемирно известных авторов, в том числе книги Гарриет Бичер-Стоу -- "Хижина дяди Тома", Чарльза Диккенса -- "Оливер Твист", Рея Бредбери -- "451 градус по Фаренгейту", Марка Твена -- "Приключения Гекльберри Финна".


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APN.ru