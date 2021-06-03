Британцы назвали "Убить пересмешника" самой вдохновляющей книгой

Книга "Убить пересмешника" американской писательницы Харпер Ли (1960 г.) уже прославилась тем, что её запретили в ряде американских школьных библиотек -- за то, что она откровенно поднимает темы расизма и сексуального насилия. Ли писала её по мотивам своих детских воспоминаний (она выросла в штате Алабама). Несмотря на неоднозначное отношение к этой книге в США, британцы назвали её самой вдохновляющей и наиболее на них повлиявшей; она опередила в том числе "Гордость и предубеждение", самую знаменитую книгу излюбленной британской писательницы Джейн Остин (эта книга замкнула первую пятёрку).

На втором месте в списке вдохновляющих и повлиявших книг оказалась "Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей" Дейла Карнеги. На третьем -- "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд (возможно, благодаря популярному сериалу). Знаменитая в России книга "Над пропастью во ржи" Сэлинджера в итоге попала на десятое место.