 

Британцы назвали "Убить пересмешника" самой вдохновляющей книгой

Книга "Убить пересмешника" американской писательницы Харпер Ли (1960 г.) уже прославилась тем, что её запретили в ряде американских школьных библиотек -- за то, что она откровенно поднимает темы расизма и сексуального насилия. Ли писала её по мотивам своих детских воспоминаний (она выросла в штате Алабама). Несмотря на неоднозначное отношение к этой книге в США, британцы назвали её самой вдохновляющей и наиболее на них повлиявшей; она опередила в том числе "Гордость и предубеждение", самую знаменитую книгу излюбленной британской писательницы Джейн Остин (эта книга замкнула первую пятёрку). 
На втором месте в списке вдохновляющих и повлиявших книг оказалась "Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей" Дейла Карнеги. На третьем -- "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд (возможно, благодаря популярному сериалу). Знаменитая в России книга "Над пропастью во ржи" Сэлинджера в итоге попала на десятое место. 
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APN.ru