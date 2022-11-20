 

Подполковник Народной милиции ДНР: военным в Донбассе лопаты нужны чаще, чем автоматы

Подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский рассказал, что необходимость в рабочих инструментах и перчатках на фронте даже больше, чем в оружии:
"Я сегодня вижу регулярные сборы средств на различные предметы далеко не первой необходимости для наших военнослужащих. Безусловно, это так или иначе поможет при исполнении своего долга. Однако почти не вижу сборов средств на самые обыкновенные лопаты, топоры, пилы и мотыги. А также на самые обычные перчатки для строительных работ. А именно этих вещей им часто не хватает...  регулярно наблюдаю различные инструктажи, видео- и печатные пособия по стрелковому делу, тактической медицине, рекомендации по выбору бронежилетов и разгрузок. Но не видел еще ни одного инструктора, который бы доносил до военнослужащих давно разработанные рекомендации по инженерному оборудованию позиций".
По словам Баевского, "в реальной жизни из автомата человек может и не выстрелить ни разу, а с лопатой ему надо будет работать каждый день часами".
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APN.ru